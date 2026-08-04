La RS Berkane officialise la signature de Bubista, ex-sélectionneur du Cap-Vert

Une nomination désormais officielle

La RS Berkane a annoncé, mardi 4 août, la nomination de Bubista, alors sélectionneur de l’équipe nationale du Cap-Vert, comme nouvel entraîneur principal, selon Reuters. Aucun détail n’a été révélé concernant les termes du contrat de ce technicien de 56 ans. Cette annonce fait suite à de longues négociations, durant lesquelles l’hypothèse de le voir cumuler ses fonctions au Cap-Vert et au club marocain avait été évoquée, avant que la direction de la RS Berkane n’exige un entraîneur totalement dédié au club. Plusieurs médias indiquent qu’il devrait abandonner son rôle de sélectionneur cap-verdien dans les prochains jours.

Le parrain des exploits du Cap-Vert

Bubista, de son vrai nom Pedro Leitão Brito, a mené la sélection du Cap-Vert à sa toute première qualification pour la Coupe du monde, avant d’atteindre les phases à élimination directe du tournoi organisé cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il avait auparavant conduit les Requins Bleus en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2024. Ces performances lui ont valu d’être élu entraîneur africain de l’année en 2025.

Un club marocain ambitieux

Champion du Maroc en 2025, le club de Berkane a terminé cette saison à la seconde place du championnat. Il a également atteint les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF lors de la dernière saison et participera à nouveau à cette compétition continentale lors de la prochaine édition. Le club avait entamé sa recherche d’un nouvel entraîneur après le départ de Moin Chaâbani vers la sélection tunisienne.