La Syrie annonce la reprise des vols directs entre Damas et Moscou dès le 16 août

La compagnie nationale Syrian Airlines a annoncé l’ouverture, à partir du 16 août, d’une liaison directe entre Damas et Moscou, dans le cadre de l’expansion de son réseau international après plusieurs années de suspension.

Une nouvelle liaison directe vers Moscou

Syrian Airlines élargit son réseau de routes internationales avec de nouvelles dessertes directes vers Moscou, Amsterdam et Médine, en Arabie saoudite, alors que le secteur de l’aviation syrien poursuit sa reprise après des années de perturbations. La compagnie nationale a précisé qu’elle commencera à opérer des vols directs réguliers entre Damas et Moscou à partir du 16 août, renforçant ainsi la connectivité aérienne entre la Syrie et la Russie et élargissant les options de voyage depuis l’aéroport international de Damas.

Un retour progressif sur le marché européen

La route vers Moscou fait suite au retour de la compagnie sur le marché européen, avec des vols directs entre Damas et Amsterdam, lancés le 2 juillet dernier. Cette liaison marquait alors la première destination européenne de Syrian Airlines après des années de suspension de ses opérations sur le continent.

Un secteur aérien en reconstruction

Le trafic passagers à l’aéroport international de Damas a dépassé les 148 000 voyageurs en mai 2026, et douze compagnies aériennes opèrent désormais à destination et en provenance de la Syrie. Les autorités syriennes de l’aviation civile ont par ailleurs engagé des discussions avec plusieurs autres pays européens en vue de rétablir des liaisons aériennes directes.