Présidentielle au Brésil : Flavio Bolsonaro promet de respecter le verdict des urnes

Le sénateur Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral à la présidentielle brésilienne d’octobre, a assuré qu’il accepterait le verdict des urnes, tout en appelant à un renforcement de la sécurité et de la transparence du vote électronique.

Une promesse de respecter le résultat

Le sénateur Flavio Bolsonaro, candidat du Parti libéral (PL, droite) à l’élection présidentielle brésilienne d’octobre, a assuré qu’il accepterait le verdict des urnes, tout en appelant à un renforcement de la sécurité et de la transparence du système de vote électronique. « Je vais accepter le résultat. Je participe à cette élection avec les règles en vigueur et je suis convaincu que le Tribunal supérieur électoral (TSE), contrairement à 2022, agira de manière impartiale et prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir un scrutin plus sûr et plus transparent », a déclaré le fils de l’ancien président Jair Bolsonaro (2019-2022) lors d’un entretien accordé à l’émission Canal Livre de la chaîne Band.

Un changement de ton par rapport à 2022

Cette déclaration marque un changement de ton par rapport aux critiques formulées par le camp bolsonariste à l’encontre du système de vote électronique lors de l’élection présidentielle de 2022, remportée par Luiz Inácio Lula da Silva, dont les résultats avaient été contestés par Jair Bolsonaro. Au cours de l’entretien, Flavio Bolsonaro a toutefois réitéré ses réserves sur le système électoral, estimant que des mécanismes supplémentaires de contrôle permettraient d’accroître la confiance des électeurs, tout en assurant qu’il ne remettait pas en cause les urnes électroniques elles-mêmes. « Ce que j’ai toujours demandé, et ce que Bolsonaro a toujours demandé, c’est davantage de sécurité et de transparence. Rien de plus », a-t-il déclaré.

Une égalité technique face à Lula

Le candidat du PL devra affronter le président Lula, candidat du Parti des travailleurs (PT, gauche), revenu en 2023 au pouvoir après deux premiers mandats (2003-2010). Selon un sondage BTG/Nexus publié lundi, Lula et Flavio Bolsonaro sont à égalité technique en vue d’un éventuel second tour, avec respectivement 46% et 45% des intentions de vote. Au premier tour, le président sortant est crédité de 41% des suffrages, contre 37% pour son rival.