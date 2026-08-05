Après neuf saisons à Liverpool, la nouvelle vie turque de l’international égyptien

Un transfert en passe d’être bouclé

Mohamed Salah a été aperçu vêtu du maillot de Trabzonspor mercredi, alors qu’il finalisait son transfert vers le club turc. Trabzonspor a annoncé avoir entamé des négociations avec l’ancienne star de Liverpool, qui s’est envolé pour Istanbul afin de conclure l’accord. Filmé à bord d’un jet privé portant le maillot rayé bleu et bordeaux du club, il est ensuite arrivé en Turquie où des centaines de supporters scandaient son nom pour l’accueillir. « Trabzon, êtes-vous prêts ? Je vous entends. À très bientôt », a déclaré Salah dans un message vidéo publié sur le compte X officiel du club. La télévision turque a diffusé des images de l’attaquant égyptien portant un maillot floqué du numéro 61 à son arrivée à Istanbul, où sa cérémonie de signature officielle doit se tenir jeudi dans la ville portuaire de la mer Noire.

Un contrat record pour le football turc

Selon plusieurs médias, Trabzonspor a préparé une offre évaluée à 17 millions d’euros par an, ce qui ferait de Salah le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat turc. L’annonce officielle des négociations sur la place boursière d’Istanbul a fait bondir l’action de Trabzonspor de 6,5%. Des discussions antérieures avec le club stambouliote de Besiktas avaient échoué en raison de désaccords financiers et sur les droits à l’image.

Un joueur libre après un départ tumultueux de Liverpool

Salah est agent libre depuis son départ de Liverpool à l’issue de la dernière saison. Si une arrivée en Arabie saoudite avait été évoquée, il est apparu cette semaine que Trabzonspor menait la course pour sa signature. L’international égyptien de 34 ans s’est imposé comme une légende de Premier League avec Liverpool, où il a remporté deux titres de champion et la Ligue des champions parmi huit trophées majeurs. Il a inscrit 257 buts en 442 apparitions pour le club de la Mersey, où il est considéré comme l’un des plus grands joueurs de son histoire. Mais il a connu une fin de parcours décevante à Anfield, marquée par une chute spectaculaire de forme lors de la dernière saison et une brouille publique avec l’ex-entraîneur Arne Slot. Il n’a inscrit que 12 buts toutes compétitions confondues, contre 34 lors de la campagne précédente. Il avait annoncé en mars son départ du club à l’issue de la saison, malgré une année restant à courir sur le contrat signé en 2025.