Le Qatar accuse Israël de retarder la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza

Le Qatar, pays médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas, a accusé mardi Israël de retarder la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, après l’annonce d’un accord sur le désarmement du mouvement palestinien.

Une accusation directe portée par Doha

Le Qatar, pays médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas palestinien, a accusé Israël de retarder la mise en œuvre du plan de paix pour Gaza, après l’annonce d’un accord critiqué par l’État hébreu pour une avancée dans le processus dirigé par Donald Trump. « L’intensification des frappes israéliennes ces derniers jours » sur Gaza « n’est rien d’autre qu’une tentative de faire dérailler la mise en œuvre du plan et de bloquer les solutions pacifiques au conflit », a déclaré aux journalistes le porte-parole des Affaires étrangères qatari, Majed Al Ansari. « Il est clair pour la communauté internationale qui fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord. La responsabilité incombe entièrement à la partie israélienne », a-t-il ajouté.

Un contexte d’accord sur le désarmement du Hamas

Cette accusation intervient après l’annonce par Donald Trump, jeudi dernier, d’un accord conclu sur le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza, l’un des points clés de la deuxième phase du plan de paix porté par le président américain. Des négociations se tiennent depuis plusieurs semaines en Égypte pour mettre en œuvre cette phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre 2025, et censée prévoir notamment le désarmement du mouvement, un retrait israélien progressif du territoire palestinien et le déploiement d’une force internationale de stabilisation. Selon Doha, Israël refuserait pour sa part de quitter le territoire.

Une condamnation conjointe des médiateurs

Le Qatar, l’Égypte et la Turquie, médiateurs de la trêve à Gaza, avaient déjà condamné lundi Israël pour ses « violations continues » sur le territoire palestinien. Une trêve fragile est en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre 2025, après deux ans d’une guerre sans précédent, tandis qu’en Cisjordanie occupée, Israël poursuit par ailleurs sa politique de colonisation.