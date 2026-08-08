Le Sénat américain a approuvé samedi la nomination de Todd Blanche au poste de secrétaire américain à la Justice, mettant ainsi un terme à plusieurs mois d’intérim à la tête du département de la Justice.

Le Sénat américain approuve la nomination de Todd Blanche au poste de secrétaire à la Justice

M. Blanche, qui assurait les fonctions de secrétaire à la Justice par intérim depuis avril dernier, à la suite du départ de Pam Bondi, a été confirmé par 50 voix contre 49, devenant ainsi officiellement le premier responsable du département, chargé notamment de superviser le parquet fédéral et les services relevant de la Justice américaine.

Réagissant à ce vote, M. Blanche s’est dit, dans un message publié sur X, « profondément honoré de la confiance que le président Trump a placée en (lui) pour diriger le département de la Justice ».

« Je suis reconnaissant envers le Sénat d’avoir prolongé sa séance pour mener ce processus à son terme », a-t-il ajouté, en exprimant également sa reconnaissance aux « fonctionnaires dévoués du département de la Justice ».

La confirmation de M. Blanche intervient à l’issue d’une procédure marquée par plusieurs difficultés au sein même de la majorité républicaine.

Deux sénateurs républicains, John Cornyn, du Texas, et Thom Tillis, de Caroline du Nord, dont les voix étaient nécessaires à l’avancement de la procédure, avaient notamment demandé des garanties écrites sur l’abandon définitif d’un fonds de près de 1,8 milliard de dollars destiné à indemniser certaines personnes considérées comme ayant fait l’objet de poursuites pour des considérations politiques sous la précédente administration démocrate.

Pour répondre à ces préoccupations et permettre la poursuite du processus de confirmation, Todd Blanche avait publié un arrêté répondant aux principales exigences formulées par les deux sénateurs.

Ces dispositions ont permis de débloquer la procédure et de réunir les soutiens nécessaires à l’examen de la nomination par la commission judiciaire du Sénat. Mardi, cette dernière avait approuvé la candidature de M. Blanche, ouvrant la voie à son examen par l’ensemble de la chambre haute.

La minorité démocrate s’est, pour sa part, opposée à cette nomination, mettant notamment en avant des réserves concernant le parcours de M. Blanche ainsi que son rôle au sein du département de la Justice.

L’approbation de samedi vient ainsi clore une procédure de confirmation particulièrement disputée, marquée par des réserves exprimées au sein de la majorité républicaine avant qu’un compromis ne permette de débloquer le processus en début de semaine.

La nomination de Todd Blanche permet désormais à l’administration américaine actuelle de disposer d’un secrétaire à la Justice officiellement confirmé par le Sénat, à la tête d’un département occupant une place centrale dans la mise en œuvre de la politique fédérale en matière de justice et de sécurité juridique.