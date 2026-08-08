Le Sénat américain confirme Todd Blanche au poste de procureur général

Une confirmation à une voix près

Le Sénat américain a confirmé, tôt samedi matin, Todd Blanche au poste de procureur général, élevant l’ancien avocat personnel de Donald Trump à la tête du principal organisme fédéral chargé de l’application de la loi. Le vote s’est soldé par un score de 50 voix contre 49. Les républicains ont majoritairement fait bloc derrière Blanche, 52 ans, à l’exception des sénatrices Susan Collins (Maine) et Lisa Murkowski (Alaska), qui ont rejoint les démocrates dans l’opposition. Le sénateur républicain Bill Cassidy, en position d’arbitre, a finalement apporté son soutien à la nomination après une nuit de réflexion.

Un parcours semé d’obstacles

Todd Blanche occupait depuis plusieurs mois le poste de procureur général par intérim, après avoir été confirmé une première fois par le Sénat en mars 2025 au poste de vice-procureur général. Sa nomination définitive a toutefois été retardée à plusieurs reprises, notamment après sa décision d’approuver un fonds controversé de 1,776 milliard de dollars, dit « anti-arme politique », destiné à indemniser de prétendues victimes d’instrumentalisation politique de la justice, un dispositif qu’il a formellement annulé cette semaine. Sa nomination a également été fragilisée par la controverse autour de l’affaire Jeffrey Epstein, plusieurs survivantes ayant publiquement critiqué une rencontre organisée avec Blanche, la jugeant « démoralisante » et « improductive ».

Des critiques sur son indépendance

Plusieurs sénateurs démocrates, dont Adam Schiff, ont dénoncé le manque d’indépendance de Todd Blanche à l’égard de Donald Trump, qu’il a défendu comme avocat personnel entre 2023 et son retour à la Maison Blanche, notamment dans les affaires liées aux paiements de argent occulte, à la gestion de documents classifiés et à la tentative de contester les résultats de l’élection de 2020. Susan Collins a pour sa part estimé que « le ministère de la Justice est devenu de plus en plus politique », tandis que Lisa Murkowski a jugé ne « pas avoir confiance » dans sa capacité à « contenir les pires impulsions de cette administration ».