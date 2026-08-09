Le chef de la diplomatie turque explique les motivations du « Pacte de La Mecque »

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a expliqué les raisons du soutien de la Turquie au « Pacte de La Mecque », affirmant que l’objectif est de permettre aux pays de la région de garantir eux-mêmes leur sécurité et leur intégration économique.

Renforcer « l’appropriation » régionale de la sécurité

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a expliqué pourquoi la Turquie a soutenu et rejoint le « Pacte de La Mecque », en soulignant que l’objectif est de favoriser l’intégration économique des pays du Moyen-Orient. « Notre objectif, comme nous le répétons régulièrement, est de renforcer l’appropriation des enjeux de sécurité par les pays de la région. C’est essentiel », a-t-il déclaré.

Une critique des « puissances hégémoniques extérieures »

Le chef de la diplomatie turque a estimé que « les puissances hégémoniques extérieures ne parviennent pas à résoudre les problèmes de la région ; au contraire, elles ont souvent tendance à les aggraver et à les rendre encore plus complexes », ajoutant que « le coût à payer est très élevé ». Selon lui, « les pays de la région doivent donc aller vers un cadre plus institutionnalisé, leur permettant de garantir eux-mêmes leur sécurité, leur stabilité économique, leur développement et leur prospérité ».

Un lien direct entre sécurité et développement économique

Hakan Fidan a insisté sur l’existence d’un « besoin d’alliance de défense » dans la région, expliquant que « sans une garantie mutuelle de sécurité, les pays ne peuvent pas véritablement construire des structures économiques durables ». « L’histoire nous l’a d’ailleurs montré », a-t-il ajouté, citant l’exemple européen : « C’est ce que nous avons également observé en Europe : dans le cadre de sécurité assuré par le parapluie américain, la Communauté économique européenne a pu voir le jour, avant d’évoluer progressivement pour devenir l’Union européenne que nous connaissons aujourd’hui. »