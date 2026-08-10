Le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei et le président Pezeshkian évoquent les enjeux économiques et militaires

Le Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a tenu le 9 août une réunion avec le président Masoud Pezeshkian sur des questions économiques et militaires, alors que le nouveau chef de l’État iranien n’a fait aucune apparition publique depuis son accession au pouvoir en mars.

Un échange sur l’économie et le front militaire

Le 9 août, selon des sources iraniennes, le Guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, a tenu une réunion avec le président iranien, Masoud Pezeshkian. Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les questions économiques et militaires actuelles du pays. Ils se sont notamment concentrés sur la garantie des besoins essentiels de la population, la situation conflictuelle en cours et ses perspectives futures, les derniers développements dans le domaine militaire, ainsi que la mobilisation et la gestion de la monnaie nationale, des devises étrangères et des ressources énergétiques. Ils ont également abordé les questions relatives à la coopération économique de l’Iran avec les pays étrangers.

Aucune apparition publique confirmée

Cette information est exacte : Mojtaba Khamenei n’a fait aucune apparition publique depuis son accession au poste de Guide suprême, le 8 mars 2026, après l’assassinat de son père, Ali Khamenei, tué le 28 février dans une frappe conjointe américano-israélienne ayant marqué le premier jour de la guerre contre l’Iran. Il n’avait même pas assisté aux funérailles de son père, début juillet, alimentant les spéculations sur son état. Selon plusieurs sources iraniennes, il aurait subi des blessures graves, dont une défiguration faciale, lors de la frappe ayant tué son père.

Une vidéo publiée pour tenter de dissiper les doutes

Face à la multiplication des rumeurs sur sa santé, les médias d’État iraniens ont diffusé le 10 août une vidéo non datée, d’une quinzaine de secondes, montrant Mojtaba Khamenei s’entretenant avec un groupe d’hommes, sans précision sur le lieu ou la date de l’enregistrement. Un responsable adjoint de l’organisation Basij, Qasem Qoraishi, a affirmé dimanche que des images du Guide suprême « parmi le peuple et dans les rues, ainsi que lors de réunions avec les commandants des forces armées » seraient prochainement diffusées. Le président Masoud Pezeshkian avait pour sa part livré des versions divergentes ces dernières semaines sur ses échanges avec Khamenei, affirmant le 21 juillet que les contacts « augmentaient de jour en jour », avant de reconnaître début août que communiquer avec lui restait « très difficile ».