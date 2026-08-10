Netanyahou : « Tant que je serai Premier ministre, il n’y aura pas d’État palestinien »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche son opposition à tout État palestinien, à Gaza comme en Cisjordanie, tout en rejetant formellement le document en 15 points du Conseil de paix pour Gaza.

« Ni Fatahstan, ni Hamasstan »

« Tant que je serai Premier ministre, il n’y aura pas d’État palestinien — ni à Gaza ni en Cisjordanie. Pas de Fatahstan, pas de Hamasstan », a déclaré Benjamin Netanyahou lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement israélien dimanche. Il visait par ces termes péjoratifs les deux principales factions palestiniennes rivales, le Fatah et le Hamas.

Un rejet formel du document en 15 points

Netanyahou a également confirmé le rejet par Israël du document en 15 points présenté par le Conseil de paix pour Gaza. « Israël n’accepte pas le document en 15 points », a-t-il déclaré, ajoutant : « J’ai entendu des gens dire : ‘Vous ne l’avez pas dit.’ Alors je le répète : Israël n’accepte pas le document en 15 points. » Il a insisté sur le fait que l’armée israélienne ne se retirerait de Gaza qu’après un désarmement complet du Hamas. « L’armée ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas désarmé. Et quand je dis le désarmement du Hamas, cela signifie l’armement lourd, l’armement plus léger, tout l’armement », a-t-il précisé, ajoutant : « Nous parlons d’un désarmement réel, pas d’un désarmement fictif. »

Une position maintenue face à Washington

Netanyahou a indiqué qu’Israël poursuivait les discussions avec les États-Unis sur le désarmement du Hamas, tout en affirmant que Jérusalem ne s’aligne pas automatiquement sur toutes les propositions de son plus proche allié. « Ils ont des idées ; certaines nous conviennent, d’autres non », a-t-il déclaré, ajoutant qu’Israël savait « tenir sa position sur ces questions ». Il a également indiqué que l’armée continuerait de « contrecarrer les menaces » visant les forces et les citoyens israéliens.