Le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne a révisé à la hausse le bilan du violent séisme survenu le 24 juin dernier, confirmant le décès de 6 301 personnes à travers le pays.

Le bilan du double séisme de juin au Venezuela s’alourdit à plus de 6 300 morts

Une mise à jour officielle du bilan humain

Six semaines après le double tremblement de terre de magnitudes 7,2 et 7,5 qui a frappé le nord du Venezuela le 24 juin 2026, les autorités vénézuéliennes ont communiqué ce lundi 10 août un nouveau décompte officiel. Le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, a annoncé que le nombre de victimes mortelles répertoriées s’élève désormais à 6 301 personnes, marquant une augmentation de 176 décès par rapport au précédent bilan.

Une prise en charge sanitaire d’envergure

Au-delà des pertes humaines, les secours et structures hospitalières nationales poursuivent le suivi médical intensif des sinistrés. Selon les données rendues publiques par Jorge Rodríguez, plus de 73 000 citoyens ont reçu des soins médicaux dans les établissements de santé depuis le début de la crise. La majorité des personnes blessées lors des effondrements initiaux ont pu progressivement regagner leur foyer.

Avancement des travaux de déblaiement

Sur le terrain, la gestion des ruines et des infrastructures endommagées constitue la priorité logistique du gouvernement. Les services d’urgence et les équipes spécialisées sont parvenus à déblayer 23 % du volume total des décombres engendrés par les secousses. L’évacuation et le traitement des matériaux restants se poursuivent afin de sécuriser les axes routiers et de préparer les zones urbaines affectées à la reconstruction.