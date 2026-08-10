Le Maroc généralise les plaques d’immatriculation à caractères latins et met fin à la double norme

Un arrêté du ministère du Transport et de la Logistique, publié au Bulletin officiel du 3 août 2026, met fin à la coexistence de deux modèles de plaques d’immatriculation au Maroc, en généralisant les caractères latins et en fixant un calendrier de transition jusqu’à fin 2026, avec des dispositions spécifiques pour les deux-roues en 2027.

Tu as raison, correction bienvenue — les MRE circulent le plus souvent avec une plaque européenne (française, espagnole, etc.), pas une plaque marocaine au format international. Cette mesure vise les Marocains résidents au Maroc qui utilisent leur véhicule immatriculé au Maroc pour voyager en Europe, notamment l’été.

Ce que ça change concrètement pour les automobilistes

Dans la série normale, la lettre arabe identifiant la série d’immatriculation sera désormais systématiquement accompagnée de son équivalent en caractères latins, ainsi que du signe distinctif « MA » du Royaume. Jusqu’à présent, seule la graphie arabe figurait sur les plaques destinées à la circulation nationale, tandis qu’un modèle distinct, avec lettres latines et sigle « MA » séparé, était réservé aux déplacements à l’étranger. Concrètement, les propriétaires de véhicules déjà immatriculés avec l’ancien modèle sans caractères latins pourront continuer à circuler normalement au Maroc jusqu’à la première opération de transfert de propriété de leur véhicule — pas d’obligation de changer sa plaque tant qu’on ne revend pas son véhicule. En revanche, pour les véhicules dont la plaque comporte déjà des caractères latins avec le sigle « MA » séparé, l’ancien modèle ne sera plus valable au-delà du 31 décembre 2026 — une échéance qui concerne en premier lieu les Marocains résidant au Maroc qui utilisent leur véhicule immatriculé au Royaume pour voyager en Europe, notamment durant la période estivale. Le nouveau modèle unifié s’applique en revanche immédiatement, depuis la publication de l’arrêté, à toute nouvelle immatriculation, que le véhicule soit acheté au Maroc ou importé de l’étranger, neuf ou d’occasion.

Voici l’article complet corrigé :

Titres

[Factuel] Le Maroc généralise les plaques d’immatriculation à caractères latins et met fin à la double norme

[Chiffres] Une échéance fixée au 31 décembre 2026 pour les véhicules circulant à l’étranger

[Contexte] Ce que change concrètement l’arrêté du 3 août 2026 pour les automobilistes marocains

Résumé

Un arrêté du ministère du Transport et de la Logistique, publié au Bulletin officiel du 3 août 2026, met fin à la coexistence de deux modèles de plaques d’immatriculation au Maroc, en généralisant les caractères latins et en fixant un calendrier de transition jusqu’à fin 2026, avec des dispositions spécifiques pour les deux-roues en 2027.

Article

Un modèle unique pour remplacer la double norme

Le Maroc met fin à la coexistence de deux modèles de plaques d’immatriculation. L’arrêté n°640.26 du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, signé le 26 mars 2026 et publié le 3 août au Bulletin officiel n°7531, modifie et complète la décision de 2010 régissant l’immatriculation des véhicules à moteur et des remorques. Le texte, qui s’étend sur quatorze pages et touche une vingtaine d’articles du dispositif de 2010, instaure un modèle unique de plaque, harmonisé dans sa forme et ses dimensions, qu’il s’agisse de circulation nationale ou internationale.

Ce que ça change concrètement pour les automobilistes

Dans la série normale, la lettre arabe identifiant la série d’immatriculation sera désormais systématiquement accompagnée de son équivalent en caractères latins, ainsi que du signe distinctif « MA » du Royaume. Jusqu’à présent, seule la graphie arabe figurait sur les plaques destinées à la circulation nationale, tandis qu’un modèle distinct, avec lettres latines et sigle « MA » séparé, était réservé aux déplacements à l’étranger. Concrètement, les propriétaires de véhicules déjà immatriculés avec l’ancien modèle sans caractères latins pourront continuer à circuler normalement au Maroc jusqu’à la première opération de transfert de propriété de leur véhicule. En revanche, pour les véhicules dont la plaque comporte déjà des caractères latins avec le sigle « MA » séparé, l’ancien modèle ne sera plus valable au-delà du 31 décembre 2026 — une échéance qui concerne en premier lieu les Marocains résidant au Maroc et utilisant leur véhicule immatriculé au Royaume pour voyager en Europe, notamment l’été. Le nouveau modèle unifié s’applique immédiatement, depuis la publication de l’arrêté, à toute nouvelle immatriculation, que le véhicule soit acheté au Maroc ou importé de l’étranger, neuf ou d’occasion.

Les deux-roues concernés à partir de 2027

Le texte étend également les règles d’immatriculation à plusieurs catégories de deux et trois-roues, ainsi qu’aux quadricycles légers, avec des dispositions spécifiques qui entreront en vigueur en 2027. La NARSA (Agence nationale de la sécurité routière) a par ailleurs demandé aux fabricants de plaques d’immatriculation de se conformer sans délai aux nouvelles règles.