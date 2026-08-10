Ouverture à Rabat de la 20e édition du Prix international Mohammed VI du Saint Coran

Une édition anniversaire à l’Institut Mohammed VI

La 20e édition du Prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation, de psalmodie et d’exégèse du Saint Coran s’est ouverte, lundi, à l’Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidates à Rabat. Organisé annuellement par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et institué en vertu du Dahir Chérifien n° 1.04.223 du 7 Mouharram 1426 de l’Hégire (16 février 2005), ce Prix international s’inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude dont le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure le Saint Coran, ainsi que ses récitateurs et psalmodieurs. Cette édition, qui se poursuit jusqu’au 12 août, connaît la participation de lecteurs et de récitateurs venus de pays arabes, islamiques, africains, asiatiques, européens et américains. Outre le Maroc, des invitations ont été adressées cette année à 53 pays.

83 récitateurs répartis en deux sections

Le secrétaire général du ministère des Habous et des Affaires islamiques, Noureddine Maâna, a souligné que ce Prix s’inscrit dans le cadre d’une série de distinctions du Roi Mohammed VI destinées à promouvoir le Saint Coran et à honorer ses serviteurs, notamment les récitateurs, les maîtres de récitation et les oulémas spécialisés. Cette édition connaît la participation de 83 récitateurs, dont 41 concourent dans la section de la mémorisation complète avec la psalmodie et l’exégèse, et 42 participants dans la section de la déclamation avec mémorisation complète de cinq hizb. Il a précisé que la section de l’exégèse ne se limite pas à l’explication du vocabulaire et des termes rares, mais s’étend à l’analyse grammaticale, aux procédés rhétoriques et aux prescriptions, tandis que la seconde section met à l’honneur la maîtrise de la récitation et de la psalmodie.

Un rayonnement salué par les oulémas

Le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, El Yazid Er-Radi, a indiqué que « le Royaume du Maroc est, depuis toujours, connu pour son dévouement au service du Saint Coran », soulignant que cette attention s’est davantage renforcée et enracinée sous le règne du Roi Mohammed VI. Il s’est également félicité de l’engouement constaté chez la jeunesse pour le Livre Sacré, y voyant une grande réussite.

Un jury international de dix membres

Le président du jury, Taoufik El Abkari, professeur à l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, a relevé que le Prix, qui entame sa deuxième décennie, coïncide avec la célébration de l’Aïd Al Mawlid Al-Nabawi, rendant hommage aux gens du Coran et consacrant la méthodologie en matière de récitation et de mémorisation. Le concours comprend deux sections principales : la mémorisation intégrale du Saint Coran avec récitation et exégèse des 9e et 10e juz’, et la mémorisation de cinq hizb consécutifs, avec psalmodie et bonne maîtrise de la récitation. Le jury est composé de dix membres, dont six oulémas marocains, parmi lesquels le président et le rapporteur, ainsi que quatre oulémas invités représentant l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Malaisie et la Tanzanie.