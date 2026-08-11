Casablanca accueillera la FIFAe Continental Championship Africa du 27 au 29 août 2026

Un événement esportif majeur attribué au Royaume

La Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques (FRMJE) a officialisé la tenue de la FIFAe Continental Championship Africa 2026 à Casablanca, du 27 au 29 août prochain. Organisée en partenariat avec la FIFA, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la ville de Casablanca et la Confédération Africaine d’Esport (ACES), cette compétition vient consolider le statut du Maroc en tant que terre d’accueil des plus grands événements sportifs et numériques internationaux.

Une étape clé du circuit mondial Road to the FIFAe Finals 2026

La désignation de Casablanca s’inscrit dans un cadre mondial sélectif, la FIFA n’ayant retenu que cinq pays hôtes aux côtés du Brésil, de la Malaisie, du Mexique et du Portugal pour accueillir ces sommets continentaux. Rassemblant plus de 120 nations à travers le globe, ce circuit constitue l’ultime phase de qualification avant la FIFAe World Cup 2026. Pendant trois jours, 13 nations africaines s’affronteront dans la métropole marocaine autour de trois disciplines phares : eFootball Mobile le 27 août, eFootball Console le 28 août et Rocket League le 29 août, les demi-finalistes de chaque catégorie obtenant leur billet pour le rendez-vous mondial.

Professionnalisation et rayonnement de l’esport africain

Cette compétition continentale offre une tribune d’envergure pour la jeunesse et les talents africains du jeu vidéo compétitif. En structurant cet écosystème avec l’ACES, la FRMJE poursuit sa stratégie de professionnalisation et de promotion de la discipline. L’accueil de ce tournoi s’inscrit également dans le prolongement des initiatives portées par le Royaume pour doter le continent d’infrastructures et de plateformes de niveau international, faisant de Casablanca la capitale africaine du football virtuel.