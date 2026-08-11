Fquih Ben Salah accueille le 4è Forum du migrant pour promouvoir les compétences et l’investissement des MRE

La province de Fquih Ben Salah abrite la 4ème édition du Forum international du migrant, réunissant décideurs et compétences de la diaspora afin de renforcer les opportunités d’investissement dans la région.

Une mobilisation territoriale au service de la diaspora

À l’occasion de la Journée nationale du migrant, la ville de Fquih Ben Salah accueille jusqu’au 12 août 2026 les travaux de la 4ème édition du Forum international du migrant. Initié par l’Association « Al Khawa Laâmiria Moussaouia à l’étranger », en partenariat avec le gouverneur de la province, Mohamed Karnachi, et plusieurs acteurs économiques régionaux, l’événement est placé sous le thème « Énergies et compétences pour le Maroc de demain ». Ce rendez-vous vise à consolider les liens des Marocains résidant à l’étranger (MRE) avec leur mère patrie tout en soutenant le développement territorial.

Mise en œuvre des Hautes Orientations de la Monarchie

Les interventions lors des séances d’ouverture ont mis l’accent sur l’alignement stratégique de cette rencontre avec les chantiers structurants du Royaume. Le président de l’association organisatrice, Lahbib Hakim, a rappelé que l’initiative s’inscrit directement dans le cadre des orientations fixées par le Roi Mohammed VI, notamment lors du discours du 20 août 2022, qui a appelé à un accompagnement renforcé des porteurs de projets parmi les Marocains du monde. Dans ce cadre, plus de 40 investisseurs de la diaspora ont effectué des visites de terrain à travers la province et la région Béni Mellal-Khénifra pour explorer les opportunités d’affaires.

Un programme multidimensionnel d’accompagnement

Outre le volet économique, la manifestation intègre un volet juridique dédié aux problématiques administratives et foncières des MRE, organisé avec l’Ordre des Adouls. Des guichets d’accueil de proximité ont également été déployés à Fquih Ben Salah, Souk Sebt et Bradia. Saluant cette dynamique, la journaliste Rajaa Khalid, installée au Canada et honorée lors de cette édition, a déclaré : « Ce conclave transcende son caractère festif pour faire office de catalyseur socio-économique voué à cimenter les liens entre la diaspora et les habitants de la province ». L’événement est complété par des manifestations culturelles, sportives et des spectacles de Tbourida.