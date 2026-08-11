Le ministre pakistanais de l’Intérieur Mohsin Naqvi en visite officielle à Téhéran

Le ministre pakistanais de l’Intérieur s’est rendu à Téhéran ce mardi afin d’échanger avec les autorités iraniennes sur la coopération sécuritaire bilatérale et le suivi des processus de médiation régionale.

Une visite ministérielle axée sur la médiation et la sécurité

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, est arrivé ce mardi 11 août 2026 à Téhéran pour mener des entretiens de haut niveau avec les dirigeants iraniens. Confirmée par des sources diplomatiques transmises par les agences de presse régionales, cette visite s’inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre Islamabad et Téhéran relatives aux enjeux de sécurité frontalière et à la stabilité au Proche et Moyen-Orient.

Renforcement des canaux de communication bilatéraux

Ce déplacement intervient un mois après la visite effectuée à Islamabad par le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni, témoignant d’une volonté partagée d’entretenir un dialogue direct et permanent. À son arrivée dans la capitale iranienne, le responsable pakistanais a rappelé l’orientation constante de la diplomatie de son pays : « Islamabad poursuit ses efforts diplomatiques pour préserver la stabilité régionale et consolider les voies de négociation entre toutes les parties ».

Suivi des dossiers régionaux stratégiques

Outre les questions de coopération policière et de lutte contre la criminalité transfrontalière, les discussions à Téhéran portent sur le rôle de facilitateur assumé par le Pakistan dans les échanges diplomatiques indirects impliquant la République islamique. Les réunions prévues au programme ministériel visent à évaluer les dispositifs de désescalade et à renforcer la coordination sécuritaire le long des frontières communes.