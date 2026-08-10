Ronald Araujo prêté une saison à Liverpool par le FC Barcelone

Le défenseur international uruguayen de 27 ans s’est engagé avec le club anglais sous forme de prêt d’un an afin d’apporter de la densité physique au secteur défensif des Reds.

Un renfort d’expérience pour la défense de Liverpool

Le FC Barcelone et Liverpool ont officialisé ce lundi 10 août 2026 l’accord portant sur le prêt pour une saison du défenseur central international uruguayen Ronald Araujo. À 27 ans, l’ancien capitaine du club catalan rejoint la Premier League sous le numéro 33 afin de renforcer l’arrière-garde anglaise à l’aube de la nouvelle campagne.

Une décision mûrement réfléchie par le joueur

Dans la foulée de l’officialisation de son transfert temporaire à Anfield, le défenseur s’est exprimé sur ce nouveau chapitre de son parcours professionnel. « J’ai hâte de commencer. Je suis très, très content. Je pense que c’était la solution idéale pour moi à ce stade de ma carrière. Je pense que c’était une décision que je devais prendre », a confié Ronald Araujo, affichant une vive motivation avant de rejoindre le groupe dirigé par Andoni Iraola.

Recomposition stratégique de la charnière centrale

Ce mouvement intervient dans le cadre d’une restructuration globale du secteur défensif de Liverpool, faisant suite au départ du Français Ibrahima Konaté vers le Real Madrid et à celui de Rhys Williams. Le joueur aux 27 sélections avec la Celeste, capable d’évoluer également comme arrière droit, s’associera à l’expérimenté Virgil van Dijk ainsi qu’à la nouvelle recrue française Jérémy Jacquet. Freiné ces derniers mois par des pépins physiques l’ayant privé de temps de jeu durant le Mondial-2026, l’Uruguayen entend retrouver son plus haut niveau sur les pelouses britanniques.