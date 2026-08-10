S’ouvre à Las Vegas le procès de l’homme accusé d’avoir orchestré l’assassinat de Tupac Shakur

Un mystère vieux de près de trois décennies

L’affaire de l’assassinat de l’icône du rap Tupac Shakur est restée non résolue pendant des décennies ; l’homme inculpé pour sa mort en 1996 à Las Vegas comparaît désormais devant la justice. Duane « Keffe D » Davis, 63 ans, est poursuivi pour meurtre avec une arme mortelle dans l’intention de promouvoir, faciliter ou assister un gang criminel dans la mort de Shakur. Il a plaidé non coupable. Le procès, dont la durée est estimée à un mois, doit se tenir devant la Cour de district du comté de Clark à Las Vegas, sous la présidence de la juge Carli Kierny. La sélection du jury a débuté lundi et devrait s’étaler sur plusieurs jours.

Une mort restée longtemps inexpliquée

Tupac Shakur, également connu sous les noms de scène 2Pac et Makaveli, considéré comme l’un des rappeurs les plus influents de tous les temps, a été abattu à Las Vegas le 7 septembre 1996. Il se trouvait à bord d’une BMW noire aux côtés du magnat du disque Marion « Suge » Knight, en route vers le Club 662 où il devait se produire, lorsqu’une Cadillac blanche s’est approchée du véhicule avant que des coups de feu n’éclatent. Touché à plusieurs reprises alors qu’il occupait le siège passager, Shakur est mort six jours plus tard ; Suge Knight avait survécu. L’affaire était restée au point mort jusqu’à ce que des déclarations publiques et des mémoires signés par Davis ne la relancent ces dernières années. Chef du gang des South Side Compton Crips à l’époque des faits, Davis avait été arrêté en 2023.

Un procès qui ne devrait pas désigner le tireur

L’accusation ne soutient pas que Davis a lui-même appuyé sur la détente ce soir-là, et le procès ne devrait pas permettre d’établir avec certitude l’identité du tireur. Les procureurs entendent plutôt démontrer que Davis a donné les instructions ayant conduit à la mort de Shakur et fourni l’arme utilisée pour le tuer. Davis est coauteur des mémoires « Compton Street Legends », dans lesquelles il décrit son rôle exact dans la fusillade, précisant avoir récupéré un pistolet auprès d’un complice et l’avoir jeté sur la banquette arrière de la Cadillac, sans toutefois révéler qui avait tiré les coups fatals. Son neveu, Orlando « Baby Lane » Anderson, longtemps considéré comme le suspect ayant tiré, n’a jamais été inculpé et est mort deux ans après Shakur dans une fusillade de gang sans rapport avec l’affaire, à Compton.

Entre 35 et 45 témoins attendus

L’accusation prévoit d’appeler entre 35 et 45 témoins durant le procès, parmi lesquels d’anciens membres des équipes de sécurité de Death Row Records et de Mob Piru, ainsi que d’anciens policiers et des experts des gangs. La défense de Davis devrait quant à elle appeler moins d’une poignée de témoins, dont un expert en fausses confessions et techniques d’interrogatoire coercitives.

Suge Knight et Sean « Diddy » Combs, témoins potentiels

L’accusation a demandé à faire témoigner plusieurs personnes résidant hors de l’État du Nevada, sans que leur identité soit précisément connue. Marion « Suge » Knight, actuellement incarcéré en Californie pour avoir tué un homme d’affaires avec son véhicule en 2015, avait auparavant indiqué qu’il ne témoignerait pas dans cette affaire ; en tant que seul autre témoin oculaire encore en vie ayant pris place dans l’un des deux véhicules cette nuit-là, sa déposition pourrait s’avérer déterminante. Les fans s’interrogent également sur une possible comparution de Sean « Diddy » Combs, actuellement incarcéré dans le New Jersey après sa condamnation pour des faits liés à la prostitution. Dans son livre, Davis affirme que Combs voulait la mort de Knight et de Shakur et lui aurait proposé de l’argent pour les tuer, des accusations que Combs a toujours démenties. Son nom ne figure sur aucune liste de témoins.