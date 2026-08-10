Séisme en Colombie : « Au moins 20 bâtiments effondrés à Cali, avec des personnes prises au piège », déclare le maire

Le maire de Cali, Alejandro Éder, a annoncé qu’au moins 20 bâtiments s’étaient effondrés dans la ville après le séisme de magnitude 7,4 ayant frappé la Colombie lundi, avec des personnes prises au piège à l’intérieur.

Une ville durement touchée

« Nous avons au moins 20 bâtiments effondrés à Cali, avec des personnes prises au piège à l’intérieur », a déclaré le maire de la ville, Alejandro Éder, sur X, précisant que l’ensemble des services de secours de Cali étaient mobilisés face à cette urgence. Ce bilan est intervenu quelques heures après le séisme de magnitude 7,4 qui a frappé lundi 10 août la majeure partie de la Colombie, avec un épicentre localisé dans la municipalité de San José del Palmar, dans le département du Chocó, dans la région du Pacifique où se trouve également Cali.

Un bilan revu à la hausse au fil de la journée

Dans un troisième message publié sur X, Alejandro Éder a fait état d’au moins 25 structures effondrées dans la capitale du Valle del Cauca, confirmant la présence de citoyens piégés et sollicitant un appui immédiat d’autres villes du pays. « J’ai demandé de l’aide au maire de Bogota et au maire de Medellín, avec des équipes de secouristes », a-t-il précisé.

Des immeubles emblématiques touchés

Parmi les bâtiments affectés figure le motel Molino Rojo, situé sur l’Autopista Suroriental, qui s’est quasiment effondré, ainsi que plusieurs façades d’immeubles dans le centre-ville et le secteur des Canchas Panamericanas. Dans le quartier de Capri, plusieurs personnes pourraient être prises au piège sous les décombres d’un bâtiment effondré, une situation similaire ayant également été signalée dans un immeuble du secteur de l’avenue Roosevelt, réduit à l’état de gravats. Les autorités vérifiaient par ailleurs d’éventuels dégâts sur le bâtiment de la gouvernance du Valle del Cauca, le Centre administratif municipal (CAM) de Cali et un bâtiment de la Fondation Valle del Lili.

Un appel au calme et à la vigilance

« Je demande aux citoyens de garder leur calme. Vérifiez si vos immeubles présentent des dommages structurels apparents. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous constatez de larges fissures, veuillez évacuer le bâtiment. Soutenons nos secouristes autant que nécessaire », a ajouté Alejandro Éder.