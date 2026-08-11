Sebta : l’ambition contre le contentieux

Le 4 août, en visioconférence, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a révisé son bilan à la hausse devant ses vingt-six homologues : 72 000 entrées irrégulières à Sebta (Ceuta), contre 50 000 estimées les premiers jours, et 70 000 retours déjà effectués vers le Maroc. Le chiffre a fait la une. La phrase qui l’accompagnait, moins. En trois heures de discussion, les ministres ont convenu que l’espace Schengen n’était pas en cause, exprimé leur solidarité à l’Espagne et acté le déploiement d’agents de Frontex sur place. Aucun d’entre eux n’a prononcé le mot qui décrit pourtant le lieu où se tenait la crise : un territoire dont le statut n’a jamais été réglé.

Ce silence n’est pas un oubli. C’est un choix de catégorie, et un choix de catégorie est déjà une décision politique.

Ce que la catégorie fait

Depuis des jours, deux lectures se disputent l’événement. La première, dominante dans la presse européenne, range Sebta (Ceuta) dans la rubrique des crises migratoires instrumentalisées. Un État aurait relâché ses contrôles pour envoyer un message, selon la grammaire désormais familière de la « guerre hybride ». La seconde, minoritaire, y voit l’effet combiné d’une décision de justice espagnole, d’une rumeur numérique et d’une détresse sociale localisée.

L’écart entre les deux n’est pas d’interprétation. Il est de nature. Dans le premier cas, on tient une ambition — un désir, une pulsion, quelque chose qui relève de la psychologie des puissances et qu’on contient par la dissuasion. Dans le second, on tient un contentieux — un désaccord de droit, quelque chose qui se traite par la négociation. On ne négocie pas avec une ambition. On la surveille. Voilà pourquoi la qualification précède toujours le dispositif. Elle en détermine la forme.

Le dispositif adopté le 4 août dit exactement ce qui a été qualifié. Frontex sur place, Europol mobilisé contre les passeurs, hubs de retour en discussion avec des pays tiers, frontières intérieures préservées. C’est une réponse sécuritaire à un problème que personne n’a pas été défini autrement.

Ce que la catégorie efface

Trois faits résistent mal à cette lecture, et c’est pourquoi ils disparaissent des récits. Le premier est juridique et espagnol. Le 8 juillet, le Tribunal suprême a jugé que le renvoi immédiat sans procédure administrative préalable ne s’applique pas aux personnes arrivées par voie maritime. C’est de cette décision, et de sa circulation déformée sur les réseaux, qu’est partie le mouvement.

Pedro Sánchez lui-même a parlé d’une interprétation erronée de l’arrêt de justice. Le déclencheur documenté est donc endogène. Dans la lecture dominante, il devient un simple « amplificateur » d’une cause extérieure supposée. L’ordre des facteurs est inversé pour que la conclusion tienne.

Le deuxième est économique et marocain. Les départs sont partis de Fnideq. Ce n’est pas un hasard géographique, c’est une conséquence. Cette ville a vécu pendant des décennies de l’économie de la contrebande vivrière liée au poste-frontière. Sa fermeture a supprimé, sans substitution immédiate, la ressource principale de milliers de foyers. Effacez cette donnée, et il ne reste plus qu’une seule explication disponible à la concentration des départs en un point précis : l’orchestration. L’omission ne complète pas la thèse de la manipulation. Elle la produit.

Le troisième est statistique et européen. Dans un courrier adressé le 3 août au chef du gouvernement espagnol, Ursula von der Leyen rappelait que les arrivées irrégulières dans l’Union ont chuté de 55 % en deux ans et de 37 % depuis le début de 2026. Une pression migratoire instrumentalisée de manière continue ne produit pas ces courbes. Sebta a été un pic, pas une tendance. Un pic s’explique par un événement. Une tendance s’explique par une stratégie. Ceux qui invoquent la stratégie doivent expliquer pourquoi elle produit, hors de ces soixante-douze heures, l’inverse de ce qu’elle viserait.

L’asymétrie qui ne se dit pas

Reste la question que la réunion du 4 août n’a pas posée et que la presse pose peu : de quoi Sebta est-elle le nom en droit ?

L’Espagne défend à New York pour Gibraltar une doctrine simple : la continuité territoriale et l’intégrité du territoire national fondent une revendication que la possession prolongée n’éteint pas. Elle déclare cette même doctrine irrecevable dès qu’on l’applique à sa propre rive Sud.

Sebta a été prise en 1415, transmise à la couronne espagnole par le traité de Lisbonne de 1668. Melilia est occupée depuis 1497. Ces dates sont antérieures au Maroc contemporain — c’est l’argument espagnol. Elles sont aussi antérieures à l’Espagne contemporaine, et surtout antérieures à tout le droit international qui régit aujourd’hui les transferts de souveraineté. Un titre acquis avant l’existence des règles ne se prévaut pas des règles.

Un même gouvernement ne peut pas soutenir que la géographie fonde un droit au Nord du détroit et qu’elle ne fonde rien au Sud. Ce n’est pas une accusation, c’est une contrainte logique. Elle vaut examen, pas indignation.

Ce qui vient

Quatre échéances méritent d’être tenues à l’œil, et elles sont liées:

La session plénière du Parlement européen de septembre décidera si le cadrage sécuritaire du 4 août devient doctrine ou reste circonstance. Une doctrine se défait beaucoup plus difficilement qu’un communiqué.

Le calendrier onusien sur le Sahara marocain, à l’automne, sera lu à Madrid comme à Rabat à travers ce qui vient de se passer. Les deux dossiers ne sont pas juridiquement liés ; ils sont politiquement contemporains, ce qui suffit.

Les élections législatives espagnoles de 2027 pèsent déjà. La position espagnole reconnaissant au plan marocain d’autonomie un caractère sérieux et crédible reste attachée à un premier ministre, non à un consensus d’État. Toute lecture stratégique doit intégrer cette fragilité.

La quatrième échéance n’a pas de date. C’est celle de Fnideq et des villes du nord. Soixante-douze mille personnes (selon l’Espagne) ne se déplacent pas que sur la base d’une rumeur même si celle-ci y a beaucoup contribué. C’est un énoncé politique adressé d’abord au gouvernement de leur propre pays. La réponse marocaine ne doit pas se limiter qu’au registre sécuritaire au moment où l’on reproche à l’Europe de n’avoir à la bouche que celui-là.