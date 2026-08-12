Un F-16 de l’armée de l’air turque s’écrase lors d’un entraînement à Yalova

Un chasseur F-16 des forces aériennes turques s’est écrasé ce mercredi dans la province de Yalova lors d’une mission d’entraînement, le pilote ayant pu s’éjecter à temps.

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Par Samir Amor

Crash d’un chasseur F-16 dans le nord-ouest de la Turquie

Un accident aérien est survenu ce mercredi 12 août 2026 dans la province de Yalova, située au nord-ouest de la Turquie. Un avion de combat F-16 appartenant au Commandement de l’armée de l’Air turque s’est écrasé alors qu’il effectuait une session de vol d’entraînement programmée au-dessus de la région.

Éjection réussie du pilote et ouverture d’une enquête

Le ministère turc de la Défense nationale a rapidement communiqué sur l’incident afin de rassurer sur l’état de santé du militaire aux commandes. « L’un de nos avions F-16 de l’armée de l’Air s’est écrasé à Yalova lors d’un vol d’entraînement, notre pilote a survécu en s’éjectant », a précisé l’État-Major dans une déclaration officielle relayée par les médias locaux. Les équipes de secours et de recherche ont été promptement déployées sur la zone d’impact. Une commission d’enquête technique a été mandatée par le ministère pour examiner les débris de l’appareil et déterminer la cause précise de cette défaillance.

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