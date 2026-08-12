L’Union européenne somme Meta et TikTok d’endiguer la désinformation après les rumeurs sur la ville occupée de Sebta

Bruxelles a imposé à Meta et TikTok le déploiement d’un mécanisme renforcé de modération après la diffusion virale de fausses informations prétendant que les accès à la ville occupée de Sebta étaient ouverts.

Activation des protocoles de crise européens face aux rumeurs en ligne

La Commission européenne a annoncé ce mardi 11 août 2026 l’instauration d’un dispositif de coopération renforcée avec les géants du numérique Meta et TikTok. Cette initiative d’urgence fait suite à la prolifération massive de faux contenus sur les réseaux sociaux affirmant à tort que les passages frontaliers vers la ville occupée de Sebta étaient ouverts. Ces rumeurs mensongères ont incité des milliers de personnes à se diriger vers le périmètre frontalier, provoquant une crise sécuritaire et humaine aux abords du préside.

Mise en place d’un canal de signalement accéléré

Sous la pression des autorités européennes, les deux plateformes ont activé leurs protocoles de gestion de crise et mis en place un mécanisme d’escalade ad hoc en lien direct avec les organismes de vérification des faits. La commissaire européenne à la Souveraineté numérique, Henna Virkkunen, a réaffirmé la fermeté de l’exécutif communautaire : « Les plateformes doivent agir de manière décisive pour préserver l’intégrité de l’espace numérique, en particulier en situation de crise ». Ce canal permet le traitement en temps réel des fausses annonces et la suppression ciblée des contenus facilitant ou promouvant le trafic d’êtres humains.

Une exploitation criminelle de l’espace numérique dénoncée par Rabat et Bruxelles

Cette réponse institutionnelle rejoint les analyses transmises par les autorités marocaines. Le ministère de l’Intérieur avait déjà pointé l’action malveillante de réseaux criminels de passeurs exploitant sciemment l’espace numérique pour orchestrer des mouvements de foule. Le commissaire européen aux Affaires intérieures, Magnus Brunner, a qualifié cet épisode de test majeur pour la résilience de l’UE face à l’instrumentalisation numérique. Bruxelles prévient que si ces mesures volontaires s’avèrent insuffisantes, des sanctions et obligations supplémentaires seront appliquées dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA).