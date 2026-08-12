Le C919 effectue sa première liaison commerciale internationale entre Beijing et Oulan-Bator

Air China inaugure ce mercredi la toute première route commerciale internationale desservie par le C919, reliant la capitale chinoise à Oulan-Bator en Mongolie.

Une première historique pour l’aéronautique commerciale chinoise

L’industrie aéronautique chinoise franchit un jalon stratégique ce mercredi 12 août 2026. La compagnie nationale Air China procède au lancement de la première liaison commerciale internationale assurée par le C919, l’avion de ligne moyen-courrier conçu et assemblé par le constructeur d’État COMAC. Cet vol inaugural reliant l’aéroport international de Beijing-Capitale à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie, marque le début officiel de l’exploitation de l’appareil au-delà des frontières de la République populaire.

Du réseau domestique aux routes régionales transfrontalières

Jusqu’alors cantonné aux lignes intérieures à forte densité – telles que les rotations reliant Shanghai, Pékin, Chengdu ou Guangzhou –, le monocouloir chinois démontre désormais sa capacité opérationnelle sur les liaisons régionales internationales. Cette ouverture de route vers la Mongolie valide les protocoles de navigabilité et de support logistique hors du territoire national, constituant une phase de test clé pour la compagnie de lancement Air China ainsi que pour l’écosystème de maintenance de COMAC.

Une ambition affirmée face au duopole Airbus et Boeing

Conçu pour rivaliser directement avec les familles Airbus A320neo et Boeing 737 MAX, le C919 incarne les ambitions de Pékin en matière d’indépendance technologique et industrielle dans le secteur aérien. Si l’avionneur chinois concentre encore l’essentiel de ses livraisons sur son immense marché intérieur, le déploiement de liaisons internationales régulières en Asie centrale et orientale constitue le préambule indispensable à l’obtention de certifications auprès d’autres autorités régulatrices internationales et à la conquête de clients étrangers.