Lors d’une intervention télévisée, le ministre marocain de la Justice a fermement recadré Madrid sur les incohérences des politiques d’asile européennes tout en réitérant l’attachement inaliénable du Royaume aux villes occupées de Sebta et Melilia.

Le ministre de la Justice réaffirme la position du Maroc sur les villes occupées de Sebta et Melilia et la gestion migratoire

Un rappel ferme des constantes nationales sur les présides occupés

Intervenant sur un plateau de télévision, le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a apporté une mise au point sans ambiguïté concernant les relations diplomatiques entre Rabat et Madrid et les dossiers souverains en suspens. Le responsable gouvernemental a réaffirmé avec clarté la position immuable du Royaume quant à la souveraineté sur les territoires sous domination espagnole au nord du pays, tout en privilégiant la voie de la concertation bilatérale. « Le dossier de Sebta et Melilia reste posé. Le Maroc demeure attaché à ses territoires, mais privilégie le dialogue pour parvenir à une solution », a souligné le ministre.

Dénonciation des contradictions de la politique migratoire européenne

Abordant la question de la pression migratoire et de la coopération sécuritaire aux frontières, le membre du gouvernement a mis en lumière le décalage persistant entre la rigueur des contrôles déployés par les autorités marocaines et le cadre juridique appliqué de l’autre côté de la Méditerranée. « Le Maroc avait déjà alerté sur la contradiction entre les efforts déployés de son côté pour empêcher l’immigration irrégulière et l’octroi, une fois en Espagne, de statuts légaux à certains migrants », a-t-il déclaré, pointant du doigt les signaux contradictoires envoyés par les politiques de régularisation européennes qui entravent l’efficacité globale des dispositifs de contrôle.

Rejet catégorique des accusations d’instrumentalisation

Face aux spéculations récurrentes émanant de certains milieux politiques espagnols, le ministre de la Justice a catégoriquement réfuté l’idée selon laquelle le Royaume utiliserait les flux migratoires à des fins geopolitiques. « Le Maroc ne se sert pas de la migration comme d’une carte de pression sur l’Espagne ou l’Union européenne. Il défend sa souveraineté et ses intérêts, tout en restant prêt à coopérer pour lutter contre l’immigration irrégulière », a affirmé Abdellatif Ouahbi, rappelant que l’engagement du Maroc en matière de sécurité régionale repose sur une doctrine de responsabilité partagée et de respect strict de son intégrité territoriale.