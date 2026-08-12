Opération Marhaba 2026 : Tanger Med généralise le système du « billet ferme » avec date et heure fixes

L’Autorité portuaire de Tanger Med conditionne désormais l’accès à ses installations à la possession d’un billet confirmé assorti d’une date et d’un horaire précis afin de garantir la fluidité du transit durant l’Opération Marhaba 2026.

Obligation du billet confirmé pour accéder au port

Dans le cadre du déroulement de l’Opération Marhaba 2026, l’Autorité portuaire de Tanger Med a officialisé ce mardi 11 août l’extension du système de « billet ferme » pour l’ensemble des passagers au départ du complexe portuaire. Déjà déployée dans plusieurs enceintes maritimes du Royaume et de la région, cette mesure exige des voyageurs, et particulièrement des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger (MRE), la détention d’un titre de transport comportant une date et une heure de départ strictement arrêtées avant de se présenter aux abords de la plateforme.

Un dispositif de régulation pour fluidifier les flux

Cette décision s’inscrit dans un cadre de concertation étroite entre les autorités maritimes marocaines et espagnoles d’Algésiras afin de prévenir les engorgements lors des pics de fréquentation. S’exprimant à ce sujet, le directeur central du port de Tanger Med, Jaafar Aamiyar, a précisé l’objectif opérationnel de cette démarche : « Le système de « billet ferme » a été mis en place afin de réguler l’arrivée des passagers en fonction des horaires des ferries et d’éviter la saturation de la flotte, l’objectif étant de prévenir les temps d’attente prolongés au port ». Pour les passagers devant ajuster leur réservation, des espaces dédiés ont été aménagés le long des axes autoroutiers, notamment au niveau de l’aire gérée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et dans la zone portuaire d’Aïn Chouka.

Mobilisation interinstitutionnelle et recommandations de départ

Pour accompagner ce dispositif logistique, une coordination renforcée associe les effectifs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) ainsi que les autorités locales afin de réduire les délais d’accomplissement des formalités transfrontalières. En prévision de l’intensification des retours observée traditionnellement durant la dernière semaine du mois d’août, les responsables portuaires recommandent vivement aux usagers de planifier leurs déplacements en dehors des créneaux de forte affluence et de consulter les outils d’information en ligne des compagnies maritimes avant tout déplacement.