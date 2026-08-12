Salé accueille la 2è édition de la colonie de vacances nationale inclusive au profit des enfants autistes

La ville de Salé abrite du 9 au 20 août la deuxième édition d’une colonie de vacances inclusive visant à favoriser l’intégration et l’autonomisation des enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme.

Une expérience pilote pour l’inclusion de l’enfance

Du 9 au 20 août 2026, la ville de Salé accueille la 2ème édition de la colonie de vacances nationale inclusive dédiée aux enfants porteurs du trouble du spectre de l’autisme (TSA). Organisé par l’association Mosaïque en partenariat avec le secrétariat d’État chargé de l’Inclusion sociale, cet événement est placé sous le thème « Les colonies éducatives : une nouvelle vision pour façonner la vie par l’inclusion et l’autonomisation ». Le programme vise à garantir aux enfants à besoins spécifiques le plein exercice de leur droit aux activités éducatives, récréatives et sportives dans un cadre sécurisé et adapté.

Mobilisation multidisciplinaire et mixité éducative

L’initiative rassemble 40 enfants porteurs du TSA venus de différentes régions du Maroc, accompagnés de 20 enfants neurotypiques afin de favoriser la mixité et la mutualisation des apprentissages. La prise en charge est assurée par un encadrement renforcé comprenant 40 accompagnants et 20 professionnels spécialisés dans les domaines pédagogique, médical et paramédical. Mettant en avant l’ambition de ce projet, le président délégué de l’association Mosaïque et directeur de la colonie, Samir El Ayadi, a précisé : « Cette initiative constitue une expérience unique à l’échelle nationale visant à présenter un modèle de référence en matière d’inclusion ». Le responsable a ajouté que cette édition inclut également un accompagnement récréatif et psychologique au profit des mères de famille.

Développement de l’autonomie et soutien aux familles

Le parcours pédagogique repose sur un bilan individualisé établi en concertation directe avec les familles pour cibler les besoins spécifiques de chaque participant. S’exprimant sur le protocole d’accompagnement, la psychomotricienne et spécialiste du TSA Sofia Ben Abdelkhalek a indiqué : « Cette initiative vise essentiellement à renforcer l’autonomie des enfants et à faciliter leur intégration, en mettant l’accent sur le développement de leurs capacités communicationnelles à travers des techniques adaptées aux aptitudes de chaque enfant ». À terme, les organisateurs entendent soumettre un ensemble de propositions d’action au ministère de tutelle afin d’élaborer une grille nationale d’évaluation pour la généralisation des colonies inclusives au Maroc.