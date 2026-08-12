Une éclipse solaire exceptionnelle observée ce mercredi dans le ciel marocain

Le Maroc assiste ce mercredi 12 août 2026 à une éclipse solaire partielle de grande ampleur, la plus importante observée au niveau national depuis plus de deux décennies.

Un rendez-vous céleste très attendu dans le Royaume

Un événement astronomique remarquable se produit dans le ciel marocain ce mercredi 12 août 2026. Selon les prévisions météorologiques et astronomiques, le phénomène d’éclipse partielle débutera entre 18h44 et 19h06 en fonction des différentes régions du territoire. La phase maximale d’obscuration du disque solaire sera observée entre 19h40 et 20h00, offrant un spectacle céleste dont l’ampleur n’avait pas été égalée au Maroc depuis l’éclipse du 3 octobre 2005.

Consignes de sécurité et précautions d’observation

En dépit de son caractère spectaculaire, l’observation directe du phénomène présente des risques réels pour la vision en l’absence d’équipements adaptés. Les spécialistes rappellent qu’il ne s’agit pas d’une éclipse totale et que l’exposition de l’œil nu aux rayonnements solaires, même partiels, peut provoquer des brûlures rétiniennes irréversibles. L’usage de lunettes spéciales certifiées ou de filtres astronomiques appropriés est strictement obligatoire pour profiter de la traversée lunaire en toute sécurité.

Mobilisation des amateurs et passionnés d’astronomie

À travers plusieurs villes du Royaume, des clubs d’astronomie et des associations scientifiques se mobilisent en début de soirée pour mettre à disposition du public du matériel d’observation sécurisé. Ce rendez-vous mobilise tant les chercheurs que les curieux, attirés par la rareté d’un tel alignement planétaire au-dessus du territoire national.

La grande éclipse totale du 2 août 2027

Si le phénomène de ce mercredi reste partiel, le rendez-vous majeur des astronomes est déjà pris pour l’année prochaine. Le 2 août 2027, le nord du Maroc sera le théâtre de l’éclipse totale la plus longue du restant du XXIe siècle.