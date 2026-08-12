Le président turc a défendu la portée du Pacte de La Mecque récemment conclu avec l’Arabie saoudite et le Pakistan, affirmant qu’il vise la dissuasion et la stabilité régionale plutôt que la constitution d’un bloc hostile.

Recep Tayyip Erdoğan clarifie les objectifs du Pacte de La Mecque face aux inquiétudes régionales

Mise au point d’Ankara sur la nature du pacte tripartite

À la suite des interrogations et réserves exprimées par plusieurs capitales régionales et internationales, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a apporté une clarification ferme quant à la doctrine sous-jacente au « Pacte de La Mecque ». Signé le 7 août 2026 aux côtés du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, cet accord de défense conjointe introduit une clause de secours mutuel – s’inspirant de la logique de l’article 5 de l’OTAN – déclenchée en cas d’agression armée contre l’un des trois États membres.

Une volonté stratégique de dissuasion non alignée contre un tiers

S’exprimant face aux interprétations suggérant la création d’un axe militaire ciblé contre d’autres puissances du Moyen-Orient, le chef de l’État turc a tenu à recadrer les intentions des signataires. « L’accord de La Mecque n’est pas le fruit d’une logique de formation d’un bloc visant un quelconque pays; il est l’expression d’une volonté stratégique fondée sur la paix, la stabilité, la solidarité et la dissuasion collective », a déclaré Recep Tayyip Erdoğan, insistant sur le caractère préventif et défensif de cette alliance tripartite.

Des interrogations persistantes à Téhéran, Abou Dhabi et Tel-Aviv

Malgré les assurances formulées par Ankara, le texte suscite de vives réactions géopolitiques dans l’ensemble du Moyen-Orient. Si certaines chancelleries y voient un facteur de stabilisation capable de combler le vide sécuritaire régional, d’autres acteurs – notamment l’Iran, les Émirats arabes unis et Israël – observent avec prudence l’émergence de ce pôle militaire inédit réunissant la puissance industrielle navale et aérienne turque, la profondeur financière saoudienne et la capacité de dissuasion nucléaire du Pakistan.