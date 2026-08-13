Dans la foulée de la signature du traité trilatéral de défense à La Mecque entre l’Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, le ministère turc de la Défense a précisé le volet industriel de l’alliance, axé sur le transfert technologique et le développement conjoint d’équipements militaires.

Le ministère turc de la Défense annonce le lancement de programmes militaires conjoints dans le cadre du Pacte de La Mecque

Un volet militaro-industriel ambitieux pour l’alliance trilatérale

À peine quelques jours après la ratification de l’Accord de défense conjointe de La Mecque scellé entre Riyad, Ankara et Islamabad, le ministère turc de la Défense (MoD) a apporté des clarifications sur la mise en œuvre opérationnelle et industrielle du pacte. Dans un communiqué officiel transmis ce jeudi 13 août 2026, les autorités militaires turques ont confirmé l’engagement des trois pays signataires dans le lancement imminent de programmes de défense conjoints. Ce volet vise à concrétiser l’alliance sécuritaire par des synergies concrètes en matière de recherche, de développement et d’équipements militaires intelligents.

Transferts de technologies et co-production stratégique

S’exprimant sur les priorités de cet axe industriel, le porte-parole du ministère turc de la Défense a souligné la dimension souveraine des futurs chantiers. « L’accord de La Mecque vise à renforcer la coopération dans l’industrie de défense, notamment à travers le développement et la production conjoints de systèmes de défense, ainsi que le partage de technologies », a précisé le ministère. Les projets prioritaires devraient porter sur le secteur des drones de combat, les systèmes de défense antiaérienne, l’armement guidé de précision et les technologies navales, en s’appuyant sur le dynamisme du complexe militaro-industriel turc et les capacités d’ingénierie pakistanaises.

Une intégration capacitaire sans précédent au Moyen-Orient

L’activation de ce pilier technologique marque une étape majeure dans la structuration du Pacte de La Mecque. En combinant la puissance financière et logistique de l’Arabie saoudite, le savoir-faire industriel d’Ankara et la capacité de dissuasion militaire d’Islamabad, les trois capitales dessinent les contours d’un bloc de défense autonome capable de réduire sa dépendance envers les fournisseurs occidentaux dans un contexte sécuritaire régional sous haute tension.