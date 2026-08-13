Le président américain Donald Trump a officialisé le départ à la fin du mois d’août de Karoline Leavitt, plus jeune porte-parole de l’histoire de la Maison-Blanche, qui souhaite se consacrer à sa famille tout en restant conseillère politique externe.

Karoline Leavitt quittera son poste de porte-parole de la Maison-Blanche à la fin du mois d’août

Annonce officielle et transition vers un rôle de conseillère externe

Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi 12 août 2026 que la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, quittera ses fonctions exécutives à la fin du mois d’août. S’exprimant sur son réseau social Truth Social, le chef d’État a salué le travail de l’une de ses plus proches collaboratrices, précisant qu’elle continuerait d’œuvrer à ses côtés en tant que conseillère externe de premier plan pour le Parti républicain dans la perspective des élections de mi-mandat.

Une décision motivée par des priorités familiales

De son côté, Karoline Leavitt a qualifié cette étape de décision « douce-amère » dans un message publié sur le réseau X. Après avoir donné naissance à son deuxième enfant en mai dernier, la porte-parole a souligné la difficulté de concilier les exigences extrêmes de la présidence avec sa vie de famille. « La vérité est que depuis mon retour à la Maison-Blanche après la naissance de ma fille, j’ai senti dans mon cœur que je ne pouvais pas être la meilleure mère que mes deux jeunes enfants méritent tout en consacrant le temps et l’énergie constants requis par cette fonction », a-t-elle expliqué.

Un parcours précoce dans l’appareil d’État américain

Nommée à ce poste stratégique à l’âge de 27 ans au début du second mandat de Donald Trump, Karoline Leavitt est devenue la plus jeune personne à occuper la fonction de porte-parole de la Maison-Blanche dans l’histoire des États-Unis. Déjà habituée du West Wing pour y avoir exercé comme porte-parole adjointe lors du premier mandat présidentiel (2017-2021), elle s’est imposée comme une figure de communication pugnace au sein du mouvement conservateur. La Maison-Blanche n’a pas encore communiqué le nom de son successeur à la tribune.