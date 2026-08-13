Les talibans détiennent deux employés de la mission politique des Nations unies à Hérat

La mission des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a confirmé l’arrestation et la détention de deux de ses collaborateurs nationaux par les autorités talibanes dans la province d’Hérat.

Arrestation de deux personnels de la MANUA dans l’Ouest afghan

Les autorités de fait talibanes ont interpellé et maintiennent en détention deux employés locaux travaillant pour la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA). L’incident est survenu dans la ville d’Hérat, grand centre urbain de l’ouest du pays. Les instances onusiennes ont confirmé l’information ce jeudi 13 août 2026, précisant que les motifs officiels de cette arrestation n’ont pas été formellement communiqués par les services de renseignement des talibans.

Exigence de libération immédiate et garanties sécuritaires

La direction de la mission politique de l’ONU à Kaboul a immédiatement saisi les canaux diplomatiques officiels pour exiger la remise en liberté sans condition de ses fonctionnaires. Dans un communiqué transmis aux médias, la MANUA a vivement dénoncé une entrave inacceptable au mandat des Nations unies : « L’ONU demande leur libération immédiate et rappelle le respect strict des privilèges et immunités accordés au personnel international et national conformément au droit international ».

Durcissement de la pression sur les acteurs humanitaires

Cette double arrestation s’inscrit dans un contexte d’intensification des contrôles et des ingérences du régime taliban dans le fonctionnement des agences internationales opérant sur le territoire. Depuis la prise de pouvoir de l’administration de fait en août 2021, les travailleurs humanitaires et les agents des missions diplomatiques font face à une surveillance accrue, à des restrictions de mouvement et à des détentions arbitraires répétées, compliquant davantage l’acheminement de l’aide auprès des populations civiles.