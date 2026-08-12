Un groupe de 50 enfants palestiniens en provenance d’Al-Qods (Jerusalem) est arrivé ce mercredi à Casablanca pour participer à la 17ème édition de la colonie de vacances organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sous le signe « Phare de paix ».

Arrivée à Casablanca de 50 enfants maqdessis pour la 17è édition de la colonie de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Un accueil chaleureux dans la métropole économique

Dans le cadre des actions sociales continues menées par le Royaume au profit de la population palestinienne, 50 enfants originaires de la Ville sainte ont débarqué ce mercredi 12 août 2026 à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Âgés de 11 à 14 ans, ces jeunes bénéficient de la 17ème édition de la colonie de vacances annuelle organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Placé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, cet événement se déroulera jusqu’au 26 août sous le thème « Phare de paix ».

Une école d’été axée sur le numérique et la citoyenneté

En ouverture de ce séjour, les enfants participent du 12 au 14 août à une école d’été sous le slogan « Nous apprenons… Nous créons… Nous aspirons avec espoir dans l’avenir », organisée conjointement avec des enfants marocains. Encadrée par la plateforme éducative « Hayya », cette première étape intègre un atelier de sensibilisation à « l’usage sûr d’Internet et des technologies de l’information », dispensé par des experts de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP), visant à promouvoir une utilisation responsable des outils numériques.

Un itinéraire culturel et institutionnel à travers le Royaume

Le programme prévoit des visites d’institutions officielles à Rabat, suivies d’une étape symbolique à la Mosquée Hassan II de Casablanca le dimanche 16 août. À partir du 17 août, la caravane mettra le cap vers le Nord pour la seconde phase du camp, avec des excursions pédagogiques et culturelles programmées à Tanger, Tétouan et Chefchaouen. Lancé en 2008 sous l’impulsion royale, ce rendez-vous annuel constitue un levier majeur de solidarité concrète et d’échanges fraternels entre les jeunesses des deux pays.