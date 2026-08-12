Donald Trump affirme que les États-Unis vont conserver un contrôle total sur le détroit d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a affirmé que Washington maintiendrait une domination militaire absolue sur le détroit d’Ormuz, provoquant un vif émoi diplomatique dans la région du Golfe.

Une annonce martiale depuis Washington

Lors d’une prise de parole à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a tenu des propos particulièrement fermes concernant la présence navale des États-Unis dans le Moyen-Orient. Interrogé sur la liberté de navigation et les récentes initiatives de dialogue régional sur les voies maritimes, le chef d’État américain a rejeté toute perspective de retrait ou de partage d’influence stratégique dans le Golfe arabo-persique.

Affirmation d’une doctrine de contrôle maritime

S’exprimant devant la presse, le président américain a réaffirmé la suprématie navale des forces armées des États-Unis dans ce point de passage névralgique pour le commerce mondial. « Les États-Unis vont garder un contrôle absolu et total sur le détroit d’Ormuz, et personne ne devrait en douter », a déclaré Donald Trump. Cette rhétorique directe vise à adresser un signal clair d’intransigeance vis-à-vis des autorités iraniennes, alors même que Téhéran cherche à promouvoir des mécanismes de sécurité locaux affranchis de la tutelle occidentale.

Un coup de froid sur les démarches de désescalade

Cette sortie médiatique intervient dans un climat régional complexe, marqué par les récentes concertations menées sous l’égide du Sultanat d’Oman et du Qatar pour apaiser les tensions navales. L’affirmation d’un contrôle américain unilatéral risque de crisper la diplomatie iranienne et de susciter de nouvelles réactions de prudence de la part des chancelleries du Golfe, désireuses de préserver la sécurité du trafic pétrolier sans s’exposer à une escalade militaire incontrôlée.