Le ministère de l’Intérieur a annoncé le renforcement global de son dispositif sécuritaire face aux appels virtuels à des assauts collectifs vers les villes occupées de Sebta et Melilia prévus le 15 août, tout en appelant l’Espagne à rapatrier d’urgence les mineurs non accompagnés.

Tentatives d’infiltration à la ville occupée de Sebta : le ministère de l’Intérieur déploie une vigilance maximale face aux appels du 15 août

Traque des instigateurs et mobilisation sécuritaire renforcée

À la suite de la prolifération sur les réseaux sociaux de messages anonymes incitant à des tentatives de passage collectif irrégulier vers les villes occupées de Sebta et Melilia pour la journée du 15 août 2026, le ministère de l’Intérieur a publié ce mercredi un communiqué d’une haute fermeté. Les autorités marocaines ont confirmé l’arrestation de plusieurs individus impliqués dans la diffusion et la promotion de ces manœuvres numériques trompeuses. Soumis à des enquêtes judiciaires sous la supervision du parquet compétent, ces passeurs et agitateurs virtuels font l’objet de poursuites pénales strictes pour incitation à la migration irrégulière et mise en danger de la vie d’autrui.

Un dispositif de vigilance permanente sur le terrain

L’exécutif précise que la réponse sécuritaire ne se cantonnera pas à la date du 15 août, mais s’inscrit dans un protocole de vigilance permanente et évolutive. Des renforts substantiels ont été déployés le long du périmètre frontalier bordant les présides occupés afin de prévenir tout attroupement susceptible de troubler l’ordre public. Réfutant toute passivité, le ministère de l’Intérieur a rappelé que la protection des frontières s’effectue dans le cadre du respect strict de la loi, tout en appelant les jeunes et leurs familles à ne pas céder aux sirènes des réseaux criminels de traite d’êtres humains.

Mise en demeure de Madrid sur les mineurs et le mécanisme de retour

Adoptant un ton hautement politique, le communiqué marocain recadre la gestion partenariale du dossier migratoire avec le voisin espagnol. Rabat insiste sur le fait que la lutte contre les flux clandestins exige une coresponsabilité effective et ne saurait incomber au seul Royaume. À cet égard, le ministère de l’Intérieur a directement interpellé les autorités espagnoles afin qu’elles lèvent les blocages administratifs et judiciaires freinant le rapatriement rapide des mineurs non accompagnés accumulés dans la ville occupée de Sebta, prônant leur retour immédiat au sein de leurs familles au nom de leur intérêt supérieur. Enfin, le gouvernement a réaffirmé « l’importance centrale » du mécanisme de retour immédiat à la frontière, dont l’efficacité opérationnelle a été amplement démontrée lors des séquences précédentes.