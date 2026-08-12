La diplomatie syrienne a formellement adressé une lettre de protestation aux Nations unies et au Conseil de sécurité afin d’invalider la décision de la Colombie d’accorder sa reconnaissance à la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan.

La Syrie saisit l’ONU pour contester la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan par la Colombie

Saisine officielle des instances onusiennes par Damas

La Syrie a adressé ce mercredi 12 août 2026 une communication officielle au Secrétaire général des Nations unies ainsi qu’au président du Conseil de sécurité pour protester formellement contre l’acte diplomatique posé par la Colombie. Le gouvernement syrien y exprime son rejet catégorique de la décision de Bogota de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan occupé, qualifiant cette initiative unilatérale d’atteinte grave au droit international et aux principes régissant la charte des Nations unies.

Invocations des résolutions internationales et du statut du territoire

Dans son pli diplomatique, la représentation syrienne rappelle que la position adoptée par la Colombie contredit directement les décisions contraignantes arrêtées par les instances internationales, au premier rang desquelles figure la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, laquelle stipule que la décision israélienne d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration sur le Golan syrien est nulle et sans effet juridique. « La démarche colombienne constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité et de la souveraineté territoriale de la République arabe syrienne », affirme le ministère syrien des Affaires étrangères.

Contestation du virage extérieur colombien

Cette démarche s’inscrit dans le sillage de la recomposition diplomatique engagée par le nouveau président colombien Abelardo de la Espriella, marquant un rapprochement très net avec Israël en parallèle du rétablissement des relations stratégiques avec le Maroc. En contestant cette reconnaissance devant le Conseil de sécurité – instance où la Colombie siège actuellement en tant que membre non permanent –, Damas cherche à mobiliser le droit international pour paralyser toute portée juridique à cette annonce au sein des enceintes multilatérales.