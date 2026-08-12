L’éruption de l’Etna contraint l’aéroport de Catane à suspendre ses vols ce mercredi

De nouvelles émissions de cendres émanant du volcan Etna ont contraint les autorités italiennes à fermer l’espace aérien de l’est de la Sicile et à interrompre les opérations à l’aéroport de Catane.

Suspension des liaisons aériennes dans l’est sicilien

L’activité éruptive de l’Etna perturbe à nouveau le trafic aérien en Méditerranée centrale. La société gestionnaire de l’aéroport international de Catane-Fontanarossa (SAC) a officialisé ce mercredi 12 août 2026 la suspension de l’ensemble des départs et des arrivées. Cette mesure d’urgence fait suite à l’émission d’un épais nuage de fumées et de cendres volcaniques qui s’est propagé dans l’espace aérien de la Sicile orientale, incitant les autorités de l’aviation civile à fermer le secteur aérien bordant le volcan pour des raisons de sécurité.

Prolongation des restrictions et retombées régionales

Alors que l’activité strombolienne s’est intensifiée au niveau des cratères sommitaux, la fermeture des pistes a été prolongée au moins jusqu’à 16h00 GMT. Les retombées de cendres et la dérive du nuage vers le sud sous l’effet des vents ont provoqué d’importants retards et des annulations de vols dès la nuit dernière jusqu’à l’aéroport de Malte. L’opérateur aéroportuaire de Catane – qui constitue le cinquième hub italien avec plus de 12 millions de passagers accueillis en 2024 – invite l’ensemble des voyageurs à ne pas se rendre sur site sans confirmation préalable de leur compagnie aérienne.

Surveillance volcanologique permanente

Considéré comme l’un des volcans les plus actifs de la planète, l’Etna fait l’objet d’un suivi en temps réel par les chercheurs de l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV). Bien que les coulées de lave restent circonscrites à des zones non habitées le long de la vallée du Bove, la récurrence des rejets de cendres en cette période de pic touristique exige une adaptation constante du réseau aérien régional, avec des déroutements ponctuels vers les plateformes de Palerme et de Comiso.