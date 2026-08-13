Xavi Hernández nommé sélectionneur de l’équipe nationale des Pays-Bas

La Fédération néerlandaise de football a officialisé la signature de Xavi Hernández à la tête de la sélection nationale en remplacement de Ronald Koeman, démissionnaire après l’élimination des Pays-Bas par le Maroc.

Un technicien de renom pour impulser une nouvelle ère

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a acté ce mercredi 12 août 2026 un tournant majeur pour son équipe nationale. L’Espagnol Xavi Hernández a été officiellement nommé sélectionneur des Oranje. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a paraphé un engagement de longue durée qui le lie à la fédération jusqu’en 2030.

Successeur de Koeman après le revers face aux Lions de l’Atlas

Cette nomination intervient au lendemain de la démission de Ronald Koeman (63 ans), intervenue dans la foulée de la défaite précoce des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la sélection marocaine lors de la séance des tirs au but. Pour relancer un collectif en reconstruction, la KNVB a fait le choix rare de faire appel à un technicien étranger, une première depuis le passage du stratège autrichien Ernst Happel en 1978.

Un profil taillé pour la culture du jeu néerlandais

Ancien maillon fort de la Roja espagnole – avec laquelle il a soulevé la Coupe du monde 2010 et deux Championnats d’Europe (2008, 2012) –, Xavi apporte une philosophie tactique directement inspirée de l’école barcelonaise et des principes de possession chers au football néerlandais. Après des débuts sur le banc d’Al-Sadd au Qatar (2019) et un mandat sur le banc du FC Barcelone marqué par un titre de champion d’Espagne en 2023, le technicien de 46 ans s’attaque à son premier défi à la tête d’une grande sélection nationale.