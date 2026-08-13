Présidentielle au Brésil : Lula devance Flávio Bolsonaro à deux mois du premier tour

À l’approche du lancement officiel de la campagne le 16 août, le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva mène les sondages face au sénateur Flávio Bolsonaro, mais l’écart se réduit fortement dans la perspective d’un second tour.

Un duel au sommet au cœur d’une société polarisée

À moins de deux mois du premier tour de l’élection présidentielle brésilienne prévu le 4 octobre 2026, la scène politique de la première économie d’Amérique latine se prépare à un affrontement particulièrement serré. La campagne officielle, qui s’ouvrira ce dimanche 16 août, voit s’opposer deux visions radicalement opposées du pays. Le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva (Parti des travailleurs, PT), âgé de 80 ans et en quête d’un quatrième mandat à la tête de l’État, affronte le sénateur Flávio Bolsonaro (Parti libéral, PL), 45 ans. Ce dernier reprend le flambeau familial en portant l’héritage politique de son père, Jair Bolsonaro, actuellement condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d’État.

Un second tour en égalité technique

Selon la dernière enquête d’opinion publiée lundi par l’institut BTG/Nexus, Lula conserve une avance au premier tour avec 40% des intentions de vote, contre 35% pour Flávio Bolsonaro. Toutefois, la dynamique se resserre considérablement dans le cas d’un second tour, où le chef d’État sortant est crédité de 47% des voix contre 44% pour le candidat de la droite conservatrice, un écart se situant dans la marge d’erreur statistique de deux points. Les autres prétendants de droite et du centre – notamment Ronaldo Caiado (5%), Renan Santos (4%) et Romeu Zema (3%) – restent nettement distancés, peinant à percer le bi-partisme de fait qui caractérise le paysage électoral.

La volatilité des indécis comme facteur déterminant

Malgré la solidité des blocs partisans, l’issue du scrutin demeure suspendue au comportement d’une frange stratégique de l’électorat. Une étude menée par l’institut Quaest révèle qu’environ 20% des électeurs brésiliens n’arrêteront leur décision que dans la toute dernière semaine de campagne, dont 10% le jour même du vote. Alors que Lula met en avant un bilan économique porté par une croissance soutenue et un taux d’emploi record, Flávio Bolsonaro axe son discours sur la sécurité publique et le coût de la vie pour conquérir les bastions du Nordeste. Dans un pays de 213 millions d’habitants, la moindre fluctuation d’opinion d’ici octobre s’avérera décisive.