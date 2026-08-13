Au terme d’un choc intense au Stade Moulay El Hassan, l’équipe nationale féminine du Maroc a manqué la qualification pour la finale de sa CAN, s’inclinant aux tirs au but face au Cameroun après un nul vierge.

Le Maroc s’incline face au Cameroun aux tirs au but en demi-finale de la CAN féminine 2026

Une domination marocaine stérile face au bloc camerounais

Les Lionnes de l’Atlas ont vu leur parcours s’arrêter aux portes de la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (Maroc-2026). Ce mercredi 12 août au Stade Moulay El Hassan de Rabat, devant 19 912 spectateurs en liesse, les joueuses de Jorge Vilda ont pourtant pris le jeu à leur compte dès le coup d’envoi. Emmenées par leur capitaine Ghizlane Chebbak, Sanaa Mssoudy et Sakina Ouzraoui, les Marocaines ont imposé un pressing haut et un contrôle du ballon sans parvenir à percer l’arrière-garde camerounaise.

Une fin de match irrespirable et la cruauté des tirs au but

La seconde période et les prolongations ont donné lieu à un duel acharné. Malgré les ajustements tactiques du sélectionneur et les incursions tranchantes de Fatima Tagnaout et Hanane Aït El Haj, le score est resté de parité (0-0), marqué notamment par un penalty concédé et manqué par le Maroc à la 117e minute. Lors de la séance couperet des tirs au but, les Lionnes Indomptables du Cameroun se sont montrées plus réalistes, l’emportant 3 tirs à 1 pour décrocher leur billet pour la finale de dimanche face au Malawi, tombeur de l’Algérie (3-1).

Petite finale : Un derby du Maghreb pour la 3ème place

Malgré la déception de cette élimination cruelle, le parcours des Lionnes de l’Atlas n’est pas terminé. Le Maroc retrouvera la compétition dès ce samedi 15 août à 18h00 pour disputer le match de classement.

Cette petite finale opposera le Maroc à l’Algérie sur la pelouse du Stade Olympique de Rabat, avec pour enjeu la médaille de bronze de cette édition 2026.