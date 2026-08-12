La canicule coûtera entre 10 et 15 milliards à la France
On peut estimer un chiffre de l’ordre de 10 à 15 milliards d’euros de coût direct et indirect de la canicule de cet été », a déclaré la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, en introduction d’une réunion de crise. « Ces coûts vont s’accroître si nous n’adaptons pas nos politiques publiques », a-t-elle ajouté.
Un nouvel épisode caniculaire s’est en effet s’installer en France où 43 départements sont placés depuis ce mardi en vigilance orange, selon l’organisme météorologique national.
Jeudi, la journée sera « très chaude », indique Météo-France dans un bulletin publié à 16h ce mercredi.
Outre les 22 départements du centre et du sud-est du pays déjà à ce niveau d’alerte, 21 départements supplémentaires passeront le seuil à partir de mardi midi, de la Charente à la Manche en incluant la pointe bretonne, avec des températures allant de 36°C à 39°C, précise Météo France dans son dernier bulletin.
D’après ses prévisions, la canicule devrait s’étendre « à la plupart des régions cette semaine », avec des températures maximales en hausse dès mardi, notamment sur l’Ouest, pouvant atteindre localement 40 °C.
« Les 35 °C et plus s’étendent jusque dans les Pays de la Loire, le Sud-Bretagne, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine », relève le prévisionniste qui s’attend à ce que la chaleur s’accentue mercredi, alors qu’une éclipse de soleil devrait être visible en fin de journée sur l’Hexagone, et encore jeudi et vendredi, « où l’on pourrait atteindre 35 à 39 °C sur la plupart des régions, localement 40 °C ».
Et d’ajouter qu’ »avec les prévisions actuelles, les températures semblent baisser durant le week-end prochain, avec un retour possible des orages, mais cela reste à confirmer ».
Cette nouvelle séquence intervient alors que la France connaît déjà un été marqué par des épisodes de chaleur répétés et d’une grande sècheresse.
Selon Météo-France, les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses avec le réchauffement climatique.