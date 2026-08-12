On peut estimer un chiffre de l’ordre de 10 à 15 milliards d’euros de coût direct et indirect de la canicule de cet été », a déclaré la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, en introduction d’une réunion de crise. « Ces coûts vont s’accroître si nous n’adaptons pas nos politiques publiques », a-t-elle ajouté.

La canicule coûtera entre 10 et 15 milliards à la France

Un nouvel épisode caniculaire s’est en effet s’installer en France où 43 départements sont placés depuis ce mardi en vigilance orange, selon l’organisme météorologique national.

Jeudi, la journée sera « très chaude », indique Météo-France dans un bulletin publié à 16h ce mercredi.

Outre les 22 départements du centre et du sud-est du pays déjà à ce niveau d’alerte, 21 départements supplémentaires passeront le seuil à partir de mardi midi, de la Charente à la Manche en incluant la pointe bretonne, avec des températures allant de 36°C à 39°C, précise Météo France dans son dernier bulletin.

D’après ses prévisions, la canicule devrait s’étendre « à la plupart des régions cette semaine », avec des températures maximales en hausse dès mardi, notamment sur l’Ouest, pouvant atteindre localement 40 °C.

« Les 35 °C et plus s’étendent jusque dans les Pays de la Loire, le Sud-Bretagne, le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine », relève le prévisionniste qui s’attend à ce que la chaleur s’accentue mercredi, alors qu’une éclipse de soleil devrait être visible en fin de journée sur l’Hexagone, et encore jeudi et vendredi, « où l’on pourrait atteindre 35 à 39 °C sur la plupart des régions, localement 40 °C ».

Et d’ajouter qu’ »avec les prévisions actuelles, les températures semblent baisser durant le week-end prochain, avec un retour possible des orages, mais cela reste à confirmer ».

Cette nouvelle séquence intervient alors que la France connaît déjà un été marqué par des épisodes de chaleur répétés et d’une grande sècheresse.

Selon Météo-France, les épisodes de chaleur deviennent plus fréquents, plus longs et plus intenses avec le réchauffement climatique.