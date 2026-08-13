Selon une analyse d’investigation publiée par le compte spécialisé Semper Supra (@CaelumPugnator) sur le réseau X, des données tirées du journal The Olam confirment la présence de missiles antichar Spike et du système de défense antiaérienne SPYDER au Maroc, ainsi que des négociations avancées sur des technologies de pointe.

Confirmation des livraisons de missiles Spike et du bouclier antiaérien SPYDER aux Forces Armées Royales

Confirmation des acquisitions de Spike ATGM et du système SPYDER

Une enquête d’investigation menée par le compte spécialisé Semper Supra (@CaelumPugnator) sur le réseau social X (ex-Twitter), basée sur une analyse détaillée publiée par le journal The Olam, apporte de nouvelles confirmations sur la montée en puissance des Forces Armées Royales (FAR). L’étude valide la présence effective au sein de l’arsenal marocain des missiles guidés antichar Spike (ATGM) d’origine israélienne, ainsi que la livraison opérationnelle du système de défense antiaérienne de courte et moyenne portée SPYDER (ADS), conçu pour intercepter les drones, les avions de chasse et les missiles de croisière.

Négociations sur le missile Delilah et évaluation du Sky Sonic

Au-delà des équipements déjà livrés, l’analyse de Semper Supra révèle que des négociations sont actuellement en cours pour l’acquisition du missile de croisière aéroporté Delilah (ALCM), développé par Elbit Systems. Parallèlement, l’État-Major des FAR procède à l’évaluation de systèmes de défense de dernière génération, notamment les intercepteurs advanced Sky Sonic et Sky Spear.

Un bouclier stratégique face aux menaces balistiques

Bien que l’article de The Olam ait été retiré peu après sa mise en ligne pour des raisons non précisées, Semper Supra souligne l’impact capacitaire majeur de ces acquisitions. Une intégration confirmée du système antiballistique et hypersonique Sky Sonic garantirait au Royaume une couche de protection intégrale et étanche contre les menaces balistiques actuelles et futures dans la région.