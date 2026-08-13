Le géant danois du transport maritime A.P. Møller-Mærsk entrevoit une normalisation du trafic maritime mondial. Son PDG estime que les conditions de sécurité en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb sont désormais réunies pour envisager un retour complet des navires via le canal de Suez au cours de l’année 2026.

Le PDG de Maersk estime que les conditions pour un retour complet au canal de Suez sont réunies en 2026

Vers la fin d’un contournement africain coûteux

Le secteur du fret maritime touche-t-il au terme d’une crise logistique majeure ? Le président-directeur général de Maersk, numéro deux mondial du transport par conteneurs, a exprimé son optimisme quant à une réouverture globale du corridor stratégique de la mer Rouge et du canal de Suez. Selon le patron de l’armateur danois, les garanties sécuritaires et la stabilisation progressive des zones maritimes sensibles permettent d’envisager la fin des déroutements massifs qui affectaient le commerce mondial.

L’impact du détour par le cap de Bonne-Espérance

Depuis la fin de l’année 2023, à la suite de la multiplication des attaques menées contre les navires commerciaux au large des côtes du Yémen, la quasi-totalité des grandes compagnies maritimes avait pris la décision d’éviter le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Pour relier l’Asie à l’Europe et à la côte est des États-Unis, les porte-conteneurs ont été contraints d’effectuer un détour de plus de 6 000 kilomètres en contournant le continent africain par le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l’Afrique du Sud. Cette route alternative a généré des retards de 10 à 14 jours par traversée, provoqué une hausse significative de la consommation de carburant, engorgé les capacités portuaires mondiales et tiré les taux de fret vers le haut.

Un retour progressif sous haute vigilance

L’annonce d’un retour à Suez s’inscrit dans un processus méthodique engagé ces derniers mois par Maersk et son partenaire de l’alliance Gemini Cooperation, le groupe allemand Hapag-Lloyd. Après avoir réintroduit avec succès certains services ciblés – notamment la ligne AE15 reliant l’Asie à la Méditerranée et à l’Europe –, l’armateur entend progressivement réorienter l’ensemble de ses flottes de ligne vers la voie trans-Suez. Cette transition demeure toutefois assortie de protocoles de sécurité stricts et de plans de contingence, afin de basculer instantanément si la situation géopolitique régionale venait à se dégrader à nouveau.