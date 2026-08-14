Espagne : Le nombre de travailleurs étrangers franchit le cap historique de 3,51 millions d’affiliés

Le nombre de travailleurs étrangers affiliés à la Sécurité sociale espagnole a atteint un niveau record de 3,51 millions de cotisants en juillet 2026. La communauté marocaine consolide sa place de premier contingent de travailleurs étrangers dans le pays.

Un sommet historique pour l’emploi étranger en Espagne

Le marché du travail espagnol enregistre une dynamique migratoire sans précédent. Selon les données officielles publiées ce vendredi 14 août 2026 par le ministère espagnol de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, le nombre de travailleurs étrangers affiliés à la Sécurité sociale a culminé à 3,51 millions d’actifs au terme du mois de juillet. Ce chiffre marque une progression annuelle spectaculaire de 13,6 % (+420.875 affiliés en un an), soit une cadence plus de quatre fois supérieure à la croissance globale des cotisants dans le pays (2,9 %). Les actifs étrangers représentent aujourd’hui 15,6 % de l’ensemble des cotisants en Espagne.

Le Maroc, premier pourvoyeur de main-d’œuvre étrangère

Dans le détail des nationalités, le Royaume du Maroc maintient solidement son rang de premier pays d’origine des travailleurs étrangers affiliés, totalisant 415.310 cotisants à la Sécurité sociale. La communauté active marocaine devance ainsi nettement la Colombie (347.467 affiliés), la Roumanie (342.555), le Venezuela (247.209) et l’Italie (223.589), confirmant le rôle central des travailleurs marocains dans les secteurs de l’agriculture, du bâtiment, des services et de l’hôtellerie espagnols.

L’effet catalyseur de la régularisation et des réformes structurelles

Cette accélération de l’emploi étranger a été particulièrement soutenue depuis la fin du mois d’avril par la mise en œuvre du processus extraordinaire de régularisation : au 30 juillet, 262.475 personnes étaient déjà intégrées au régime de protection sociale sous ce dispositif. Sur le plan structurel, le ministère souligne que 46,3 % des emplois créés depuis l’entrée en vigueur de la réforme du marché du travail reviennent à des ressortissants étrangers, représentant un gain net de plus de 1,2 million de travailleurs affiliés depuis juin 2022.