La Supercoupe d’Espagne 2027 délocalisée exceptionnellement à Istanbul début février

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officialisé la tenue de la Supercoupe d’Espagne 2027 à Istanbul du 2 au 7 février. Cette parenthèse turque s’explique par la tenue simultanée de la Coupe d’Asie en Arabie saoudite.

Istanbul choisie pour abriter le Final Four espagnol

C’est un changement de décor inédit pour le football espagnol. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé ce jeudi 13 août 2026 que l’édition 2027 de la Supercoupe d’Espagne se déroulera du 2 au 7 février sur la pelouse du stade olympique Atatürk d’Istanbul. La mégapole turque a été retenue par l’instance dirigeante au terme d’un processus de sélection international ayant opposé sept candidatures à travers le monde.

Une délocalisation temporaire liée au calendrier saoudien

Délocalisée en Arabie saoudite sans interruption depuis 2022 dans le cadre d’un accord commercial stratégique, l’épreuve retrouvera le royaume saoudien dès l’édition 2028. Ce transfert d’une année vers la Turquie a été dicté par des impératifs d’agenda, l’Arabie saoudite accueillant la Coupe d’Asie des nations sur les mêmes créneaux de février. Sur le plan sportif, le plateau réunira quatre cadors espagnols : le FC Barcelone (tenant du titre après sa victoire 3-2 contre le Real Madrid à Djeddah), le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad.

Maintien des retombées économiques pour le football de base

Malgré cette relocalisation géographique temporaire, la RFEF a garanti que les conditions financières de cette délocalisation d’exception demeuraient intactes. Les revenus générés par l’événement à Istanbul continueront d’irriguer le football espagnol non professionnel, profitant directement aux budgets de fonctionnement de près d’un millier de clubs masculins et féminins de toutes catégories à travers la péninsule ibérique.