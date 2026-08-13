Le Japon proteste vivement contre la visite de Vladimir Poutine dans les îles Kouriles

Le chef de la diplomatie japonaise Toshimitsu Motegi a exprimé la vive protestation de Tokyo à la suite du déplacement du président russe Vladimir Poutine dans les îles Kouriles, réclamées par le Japon sous l’appellation de Territoires du Nord.

Une vive réaction diplomatique de Tokyo

Le gouvernement japonais a réagi de manière ferme ce jeudi 13 août 2026 à la visite du président russe Vladimir Poutine dans l’archipel des îles Kouriles. Lors d’un point de presse officiel à Tokyo, le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a signifié une protestation solennelle auprès des autorités russes, qualifiant le déplacement de chef d’État d’inacceptable au regard des revendications souveraines de l’Archipel.

Une souveraineté contestée au cœur du différend bilatéral

Rappelant la position doctrinale constante de Tokyo, le ministre japonais des Affaires étrangères a tenu à réaffirmer les fondements juridiques et historiques de la posture nippone. « Les Territoires du Nord (…) constituent une partie inhérente du territoire du Japon, tant sur le plan historique qu’au regard du droit international, et le gouvernement du Japon proteste vigoureusement contre cette visite », a déclaré Toshimitsu Motegi. Ce nouvel incident diplomatique intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays, l’annexion des îles par l’Union soviétique en 1945 ayant empêché jusqu’à ce jour la signature d’un traité de paix formel entre la Russie et le Japon.