Le Japon proteste vivement contre la visite de Vladimir Poutine dans les îles Kouriles
Le chef de la diplomatie japonaise Toshimitsu Motegi a exprimé la vive protestation de Tokyo à la suite du déplacement du président russe Vladimir Poutine dans les îles Kouriles, réclamées par le Japon sous l’appellation de Territoires du Nord.
Une vive réaction diplomatique de Tokyo
Le gouvernement japonais a réagi de manière ferme ce jeudi 13 août 2026 à la visite du président russe Vladimir Poutine dans l’archipel des îles Kouriles. Lors d’un point de presse officiel à Tokyo, le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, a signifié une protestation solennelle auprès des autorités russes, qualifiant le déplacement de chef d’État d’inacceptable au regard des revendications souveraines de l’Archipel.
Une souveraineté contestée au cœur du différend bilatéral