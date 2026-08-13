Fin du premier cycle de dialogue entre le pouvoir et l’opposition au Venezuela en vue d’une transition

Réunis à Caracas sous supervision américaine, le gouvernement par intérim de Delcy Rodríguez et la délégation de l’opposition emmenée par Dinorah Figuera ont conclu leur premier cycle de pourparlers en s’accordant sur une réforme de la justice et la récupération des actifs nationaux gelés à l’étranger.

Accords stratégiques sur la réforme judiciaire et les réquisitions de lois

À l’issue de négociations entamées le 6 août à Caracas, le pouvoir vénézuélien et la délégation de l’opposition ont officialisé la clôture de leur premier cycle de pourparlers politiques. Présidées conjointement par Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée nationale, et Dinorah Figuera, cheffe de la représentation de l’opposition, les discussions ont débouché sur un communiqué commun prévoyant la refonte de la loi organique du Tribunal suprême de justice (TSJ). Les deux parties ont consenti à entamer la restructuration du système judiciaire pour restaurer la séparation des pouvoirs, tout en négociant l’abrogation progressive des lois d’exception sur l’incitation à la haine et le terrorisme, souvent utilisées pour incarcérer les opposants politiques.

Mobilisation conjointe pour le rapatriement des actifs pétroliers et de l’or

Sous le coup des dévastations provoquées par le séisme du 24 juin – dont la facture environnementale et matérielle s’élève à près de 20 milliards de dollars selon la Banque mondiale –, les deux camps ont convenu d’unir leurs démarches pour récupérer les avoirs vénézuéliens gelés à l’étranger. L’effort prioritaire portera sur la restitution par la Banque d’Angleterre de 30 tonnes d’or vénézuélien, avec l’instauration de mécanismes de contrôle et de transparence garantissant leur réaffectation directe au relèvement des infrastructures nationales et à l’aide humanitaire.

Une médiation américaine décisive malgré l’absence de María Corina Machado

Bien que la cheffe de l’opposition et prix Nobel de la paix María Corina Machado, en exil au Panama, n’ait pas pris place à la table des négociations, la délégation représentante a confirmé la reconnaître comme la principale figure politique du mouvement. Ce processus de transition – engagé sept mois après la capture de Nicolás Maduro par les forces armées américaines – est étroitement encadré par Washington, dont l’influence directe et les arbitrages lors des points d’achoppement contraignent l’administration par intérim de Delcy Rodríguez à concéder des garanties démocratiques inédites.