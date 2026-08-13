Le Paris Saint-Germain domine Aston Villa (2-1) et conserve la Supercoupe de l’UEFA à Salzbourg

Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe de l’UEFA ce mercredi à Salzbourg en s’imposant 2-1 face au club anglais d’Aston Villa, conservant ainsi son trophée européen.

Le champion d’Europe confirme son hégémonie

Vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, le Paris Saint-Germain a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès européen ce mercredi 12 août 2026. Opposés au tenant de la Ligue Europa, le club anglais d’Aston Villa, les Parisiens se sont imposés sur le score de 2 buts à 1 sur la pelouse de la Red Bull Arena à Salzbourg, en Autriche.

Un doublé consécutif pour le club de la capitale

Au terme d’une rencontre rythmée et maîtrisée face à une formation anglaise accrocheuse, le PSG est parvenu à faire la différence grâce à son efficacité offensive et sa maîtrise collective dans les moments clés du match. Ce succès permet au club français de conserver son titre en Supercoupe de l’UEFA pour la deuxième année consécutive, affirmant son statut de leader sur la scène continentale à l’aube de la nouvelle saison sportive.