Alexandria Ocasio-Cortez dépasse Gavin Newsom sur les marchés prédictifs pour l’investiture démocrate de 2028

Selon la plateforme de marchés prédictifs Kalshi, Alexandria Ocasio-Cortez s’est hissée en tête des anticipations pour décrocher la nomination du Parti démocrate à l’élection présidentielle américaine de 2028.

Un basculement symbolique sur les marchés de prédiction

Les prévisions pour la primaire présidentielle démocrate de 2028 enregistrent un virage notable sur les plateformes de paris politiques. Selon les données arrêtées ce mois d’août 2026 par le marché prédictif régulé Kalshi, la représentante démocrate de New York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), a dépassé le gouverneur de Californie Gavin Newsom en tant que favorite pour remporter l’investiture de son parti.

La poussée des figures progressistes dans les sondages et les paris

Cette progression de la figure de proue de l’aile gauche démocrate reflète l’impact de ses récentes interventions nationales et la redistribution des cartes au sein de l’opposition. Alors que Gavin Newsom et le sénateur Jon Ossoff ont longtemps dominé les anticipations de départ, la hausse des volumes de transactions sur la candidature d’Ocasio-Cortez traduit un regain d’intérêt des traders et militants pour une ligne plus offensive face aux républicains. Bien qu’aucun des prétendants n’ait formellement déclaré sa candidature à ce stade du calendrier, ces indicateurs financiers confirment la recomposition de la hiérarchie au sein du Parti démocrate.