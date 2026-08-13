Vladimir Poutine dénonce l’expansion de l’OTAN et le réarmement du Japon dans la région Asie-Pacifique

S’exprimant lors d’exercices militaires de la Flotte du Pacifique à Ioujno-Sakhalinsk, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les initiatives stratégiques de l’OTAN et le positionnement du Japon accentuaient le risque de conflit armé en Asie-Pacifique.

Accusations d’encerclement militaire en Asie-Pacifique

En visite à Ioujno-Sakhalinsk pour assister à la phase finale des manœuvres navales de la Flotte du Pacifique, le président russe Vladimir Poutine a livré une analyse alarmiste de la situation sécuritaire en Extrême-Orient. Le chef du Kremlin a soutenu que la région Asie-Pacifique connaissait une hausse inquiétante des risques d’affrontement en raison du déploiement croissant de capacités militaires occidentales. « Nous constatons que le risque de conflit s’accroît dans cette zone. L’OTAN s’y implante, de nouveaux blocs politico-militaires se forment et de nouveaux systèmes d’armes y sont déployés ou en projet, ce qui représente également une menace pour notre pays », a déclaré le président russe devant les états-majors militaires.

Mise en cause du Japon et déploiement du système « Typhon »

Rappelant que Tokyo a, pour la première fois dans ses documents de doctrine sécuritaire, qualifié la Russie de « source de menaces majeure », Vladimir Poutine a tenu à assurer que Moscou ne nourrissait aucune prétention territoriale ou animosité envers le peuple japonais. Toutefois, Moscou observe avec préoccupation le rapprochement stratégique entre Tokyo et l’Alliance atlantique, illustré par l’établissement d’une mission diplomatique nippone auprès de l’OTAN début 2025 ainsi que la participation de Tokyo au soutien financier de l’Ukraine. Cette détérioration s’est accélérée à la suite des récents exercices militaires Valiant Shield 2026, marqués par le déploiement temporaire du système américain de missiles à portée intermédiaire « Typhon » sur la base de Kanoya.

Rivalités stratégiques étendues au domaine arctique

Poursuivant son allocution, le président russe a souligné que ces frictions géopolitiques ne se cantonnaient plus au seul théâtre indo-pacifique mais s’étendaient désormais au bassin arctique. Tout en réaffirmant la volonté de la Russie de préserver des canaux de coopération internationale pour le développement commercial et logistique de la Route maritime du Nord, Vladimir Poutine a prévenu que l’armée russe maintiendrait un haut niveau de préparation opérationnelle pour protéger ses intérêts souverains, s’appuyant notamment sur la montée en puissance de ses forces sous-marines et des unités de fusiliers marins.