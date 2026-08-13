La compagnie aérienne Emirates prépare l’ajout d’une seconde rotation quotidienne entre Dubaï et Casablanca dès le 1er février 2027, combinant son superjumbo A380 avec un Boeing 777-200LR.

Emirates prévoit de doubler sa fréquence vers Casablanca avec un second vol quotidien en 2027

Un second vol quotidien injecté sur l’axe Dubaï-Casablanca

Le transporteur émirati Emirates s’apprête à consolider significativement sa présence sur le marché marocain. Selon les données de programmation révélées par la plateforme spécialisée AeroRoutes, la compagnie basée à l’aéroport international de Dubaï (DXB) prévoit de doubler la fréquence de sa desserte vers l’aéroport Mohammed V de Casablanca (CMN) à compter du 1er février 2027, portant son offre globale à deux vols quotidiens.

Une offre mixte associant Airbus A380 et Boeing 777-200LR

Le dispositif opérationnel prévu reposera sur une complémentarité de flotte :

La rotation historique en A380 : La liaison quotidienne actuelle, opérée par le flagship à double pont Airbus A380-800, sera intégralement maintenue pour absorber les très hauts volumes de trafic passagers.

La nouvelle rotation en Boeing 777 : Le second vol quotidien (enregistré sous les numéros EK753 à l’aller et EK754 au retour) sera opéré en Boeing 777-200LR, offrant une configuration bi-classe moderne et souple pour les flux d’affaires et de transit.

Bien que la grille horaire soit déjà intégrée à la programmation préliminaire des systèmes de distribution, les réservations pour ce second vol ne sont pas encore formellement ouvertes, ce qui laisse place à d’éventuels ajustements techniques d’ici sa mise en service effective.

Une offensive ciblée sur les liaisons africaines

Cette montée en puissance à Casablanca s’inscrit dans le cadre d’un redéploiement stratégique plus vaste d’Emirates sur le continent africain. À la même période, la compagnie prévoit également le lancement d’une nouvelle liaison directe vers Kinshasa (République démocratique du Congo), affirmant sa volonté de capter la demande croissante de connectivité entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie.